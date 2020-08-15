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一次看診同時有中西醫 馬偕助乳癌患者恢復生活品質

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
乳癌為台灣女性健康的頭號殺手，每年新增個案約萬人。 圖／本報資料照片
乳癌為台灣女性健康的頭號殺手，每年新增個案約萬人。 圖／本報資料照片

盛唐中醫引發鉛中毒事件已造成社會譁然，各醫院明顯皆受到影響。馬偕醫院今舉辦140周年慶暨中西醫癌症診療研討會，也提到門診量明顯減少。不過，馬偕醫院從去年一月起成立「癌症中西醫整合門診」，病人能在同一診間內，接受中、西醫兩位醫師治療，受益頗多 。

一位罹患乳癌的45歲婦女手術治療後，合併荷爾蒙藥物治療，後續因更年期症候群，出現睡眠障礙、熱潮紅等症狀，私下尋求中醫治療，卻擔心西藥會與中藥出現交互作用，矛盾與衝突之下，不僅面對癌症，還得承受更年期壓力，心理負擔加劇。

馬偕醫院中醫部醫師李以荍表示，該名患者接受中西醫合併療法後，解決荷爾蒙藥物帶來的內分泌代謝的動盪，並調整更年期睡眠障礙等症狀，由於明確瞭解患者使用的藥物以及處方時機，中醫適時介入才能提供最好的藥方。

馬偕醫院癌症中心主任張義芳表示，癌症中西醫整合門診是讓病人能在同一診間內，接受中、西醫兩位醫師共同診治，可以減少患者奔波時間，也能獲得全面照顧，目前不少接受中西醫整合治療的患者，生活品質以及預後皆明顯改善。

中藥材輔助也能改善患者免疫力，馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁發表研究指出，研究團隊針對冬蟲夏草研究，發現其多醣體會活化體內抗癌激素細胞，在實驗室中研究發現，細胞反應可提升三到十一倍，推測體內免疫力因此上升。

陳裕仁表示，多數的抗癌藥物都有副作用，中藥若能及時介入提升患者免疫力，對於患者的生活品質等都會明顯改善。

患者 癌症 中醫

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