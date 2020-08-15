再生醫療製劑管理卡關 產學界盼凝共識速立法

再生醫療製劑管理條例立法卡關，台灣細胞醫療協會今天舉行年會，邀集各方代表討論。協會秘書長林泰元說，盼行政、立法部門儘速協商，早日凝聚共識，滿足病人和產業需求。

再生醫療是將細胞、基因用於人體構造或功能的重建或修復，或是用於人類疾病的治療或預防。範圍包含再生醫療技術、製劑或複合性器材。醫療機構或受委託的細胞、基因處理單位，製備客製化細胞或基因後，提供特定病人使用。

不少癌症病人將再生醫療視為重生希望，目前衛生福利部訂有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），正式開放特定項目細胞治療，但此僅規範自體細胞，若要處理異體細胞並做產品化處理，有賴再生醫療製劑管理法完成立法才能完善。

行政院在107年10月將再生醫療製劑管理條例草案送立法院，朝野立委也都紛紛提出各自版本，但經過長期討論都無共識。光是法案名稱，要稱為再生醫療「製劑」或「製品」就有不同意見；對於醫師、藥師執行的角色定位也是癥結點。

台灣細胞醫療協會上午在國家生技研究園區舉辦年會，將再生醫療製劑管理條例草案的期待與展望列為重要討論項目，邀集產、官、學界及民進黨籍立委邱泰源、邱議瑩表達看法。

細胞醫療協會秘書長林泰元接受中央社記者採訪時表示，與會代表或許對法案條文文字有不同意見，但大家都有共識，希望條例盡快通過，因為「無法可依」讓大家很難做事。儘速完成立法，對病人、產業發展都是雙贏。

林泰元說，目前各方法案版本，主要有爭議之處在於如何規範執行者及其資格，要由藥師監核審核，或由醫師執行即可，「這沒有誰對誰錯」，就是細節的認定問題。希望透過年會討論，讓大家溫和地找出交集，「雙方各退一步」，各界對立法都樂觀其成。

衛福部醫事司長石崇良在年會對談時表示，目前衛福部有特管辦法開放細胞治療，未來再生製劑條例完成立法，兩者也會雙軌並行。因部分自體細胞治療很難適用產品的管理辦法，必須有彈性；但對於多項細胞製品、或同時要供應多家廠商，就是產品概念，必須另立條例規範，但又沒辦法完全符合傳統藥品的管理。

石崇良說，再生醫療製劑管理條例立法雖還沒共識，但問題應不難解。除了醫師、藥師參與的角色定位，後續收費和救濟管道的建立；對於異體細胞的管理，如何確保安全、避免癌化風險；及細胞提供者的相關規範，都要做好管理。