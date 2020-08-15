快訊

高雄市長補選出爐／哪區最挺新市長？38行政區得票解構

67萬票當選高雄市長 陳其邁高喊4優先：引擎已經發動

再生醫療製劑管理卡關 產學界盼凝共識速立法

中央社 / 台北15日電

再生醫療製劑管理條例立法卡關，台灣細胞醫療協會今天舉行年會，邀集各方代表討論。協會秘書長林泰元說，盼行政、立法部門儘速協商，早日凝聚共識，滿足病人和產業需求。

再生醫療是將細胞、基因用於人體構造或功能的重建或修復，或是用於人類疾病的治療或預防。範圍包含再生醫療技術、製劑或複合性器材。醫療機構或受委託的細胞、基因處理單位，製備客製化細胞或基因後，提供特定病人使用。

不少癌症病人將再生醫療視為重生希望，目前衛生福利部訂有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），正式開放特定項目細胞治療，但此僅規範自體細胞，若要處理異體細胞並做產品化處理，有賴再生醫療製劑管理法完成立法才能完善。

行政院在107年10月將再生醫療製劑管理條例草案送立法院，朝野立委也都紛紛提出各自版本，但經過長期討論都無共識。光是法案名稱，要稱為再生醫療「製劑」或「製品」就有不同意見；對於醫師、藥師執行的角色定位也是癥結點。

台灣細胞醫療協會上午在國家生技研究園區舉辦年會，將再生醫療製劑管理條例草案的期待與展望列為重要討論項目，邀集產、官、學界及民進黨籍立委邱泰源、邱議瑩表達看法。

細胞醫療協會秘書長林泰元接受中央社記者採訪時表示，與會代表或許對法案條文文字有不同意見，但大家都有共識，希望條例盡快通過，因為「無法可依」讓大家很難做事。儘速完成立法，對病人、產業發展都是雙贏。

林泰元說，目前各方法案版本，主要有爭議之處在於如何規範執行者及其資格，要由藥師監核審核，或由醫師執行即可，「這沒有誰對誰錯」，就是細節的認定問題。希望透過年會討論，讓大家溫和地找出交集，「雙方各退一步」，各界對立法都樂觀其成。

衛福部醫事司長石崇良在年會對談時表示，目前衛福部有特管辦法開放細胞治療，未來再生製劑條例完成立法，兩者也會雙軌並行。因部分自體細胞治療很難適用產品的管理辦法，必須有彈性；但對於多項細胞製品、或同時要供應多家廠商，就是產品概念，必須另立條例規範，但又沒辦法完全符合傳統藥品的管理。

石崇良說，再生醫療製劑管理條例立法雖還沒共識，但問題應不難解。除了醫師、藥師參與的角色定位，後續收費和救濟管道的建立；對於異體細胞的管理，如何確保安全、避免癌化風險；及細胞提供者的相關規範，都要做好管理。

基因 醫師 衛福部

延伸閱讀

醫療行動支付 降低接觸感染風險 累積43萬人註冊

北榮傳醫療暴力 醫事司認應積極讓無住院需求病患出院

影／開放外籍人士來台醫療 陳時中掛保證沒問題

蔣萬安籲暫緩開放國際醫療 衛福部：嚴格審查

相關新聞

雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

雨彈升級！中央氣象局針對15縣市發布豪雨、大雨特報。受午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園縣及新竹縣有局部大雨...

一次看診同時有中西醫 馬偕助乳癌患者恢復生活品質

盛唐中醫引發鉛中毒事件已造成社會譁然，各醫院明顯皆受到影響。馬偕醫院今舉辦140周年慶暨中西醫癌症診療研討會，也提到門診...

健保署要回溯二年重金屬中毒紀錄 追高風險中醫診所

盛唐中醫引發鉛中毒案事件愈演愈烈，衛福部中醫藥司至今尚未推出邊境高風險檢驗項目，但健保署已先動起來。健保署計畫找出過去二...

台大醫院義診列車首次到台東 看診民眾：受惠了

台大醫院「義診列車」今天首次到台東，由前台大院長陳石池領軍，陣容龐大宛如台大行動醫院，看診民眾說，受惠了

全台15縣市大雨特報！ 苗栗、台中大雷雨

氣象局對「苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地...

雨區擴大！ 12縣市大雨特報 慎防雷擊及強陣風

雨區擴大，中央氣象局針對12縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投、新竹至彰化、南部地區，...

長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」

長榮航空第二班「類出國」專案航班今天再度出發天。長榮航空說，最大壓軸彩蛋是A330機隊總機長李孔傑與其團隊，繼上次父親節...

海外系統可查國人不動產個資？ 內政部澄清

媒體報導，海外有系統疑似可查詢國人不動產個資；內政部今天表示，我國地政及戶役政系統均依「資安管理法」，採資通安全責任等級...

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

中央氣象局針對十縣市發布大雨特報。受午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投及南部地區，桃園至台中、嘉義山區有局部...

影／屏東郵輪巴士神山線受歡迎 今首航探尋部落

屏東縣郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，神山線從8月8日開放預約後，5人以上成行，目前開放到9月2日...

新店圖書館加入在地民眾需求 首座參與式預算圖書館啟用

新北市立圖書館新店分館今天重新開幕啟用，此次改造工程首次納入公民參與，加入在地民眾需求，實現民眾心目中的圖書館願景，包含...

口罩繼續戴！ 官員對實名制庫存量有信心

近日國內再掀搶口罩風潮，行政院長蘇貞昌與發言人丁怡銘昨日都表示，倉儲裡還保持3億片左右的口罩，請民眾繼續使用口罩實名3....

熱門新聞

長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

傳口罩要漲價 指揮中心：每片5元持續到12月底

想買新車！媽列「一長串缺點」打槍 網狂讚：媽媽是對的

科普好健康／換人工膝關節 不需荷包大失血

未來一周好熱 吳德榮：注意午後大雷雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。