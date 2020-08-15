健保署要回溯二年重金屬中毒紀錄 追高風險中醫診所

盛唐中醫引發鉛中毒案事件愈演愈烈，衛福部中醫藥司至今尚未推出邊境高風險檢驗項目，但健保署已先動起來。健保署計畫找出過去二年曾因重金屬中毒個案，回推是否曾至中醫診所就醫。健保署長李伯璋表示，未來也將與中醫界討論，要求中醫師將自費中藥成分上傳至雲端，以便民眾查詢，保障用藥安全。

李伯璋表示，健保署擁有龐大健保資料庫，目前正研擬近二年因重金屬中毒或相關疾病就因的患者，追蹤是否集中在特定區域或是特定中醫院所，進而追查是否有其風險，或是從檢調提出的源頭往後追查，曾赴高風險中醫診所就醫後，是否有至西醫診所就診紀錄，掌握患者健康。

李伯璋表示，此次發生問題的中藥為自費中藥，自費中藥與西醫診所的簡表有類似問題，依照規定無須上傳至雲端藥歷，但也可能因此無法管控，形成民眾用藥安全漏洞，健保署將朝向與醫界討論，是否主動上傳自費中藥的藥方，讓民眾能一目暸然，無須主動向中醫師索取藥方。

不過，中醫師公會全聯會發言人陳潮宗表示，要求中醫師上傳自費中藥藥方「完全不符合邏輯」，不可行也依法無據，醫療院所與健保署僅合約關係，自費藥方由患者決定購買，沒有必要上傳至雲端。不過，對於健保署準備用大數據追出風險診所，陳潮宗舉雙手贊成，希望能將問題診所揪出。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，目前尚未接獲健保署的建議，中醫藥司仍積極與地方衛生單位合作增加稽查，邊境加強檢驗的部分，仍須再等候一段時間，才會提出具體規畫。