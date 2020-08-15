台大醫院義診列車首次到台東 看診民眾：受惠了
台大醫院「義診列車」今天首次到台東，由前台大院長陳石池領軍，陣容龐大宛如台大行動醫院，看診民眾說，受惠了。
上午8時許，台東市台東美術館已有民眾排隊，原本安排上午9時30分開始看診，因不忍心民眾久候，台大醫師們決定提前看診。
台灣大學台東校友會邀請台大醫院今天到台東義診，除了負責外科的陳石池，還有牙科、復健科、眼科、皮膚科、家醫科、內科等10多名台大名醫，陣容龐大宛如台大行動醫院。
許多長輩聽到消息，一大早就到美術館排隊，有人看了3、4個不同科，不但不用舟車勞頓就能有名醫看診且不用掛號費，直呼「受惠了」。
今天眼科最熱門，看診醫師廖述朗表示，台東可能因為陽光、紫外線強，今天6成病患有不同程度的白內障現象，希望台東民眾外出記得戴太陽眼鏡防紫外線，未來有機會也將常來台東，對民眾實施衛教也為民眾的健康把關。
陳石池表示，下鄉義診已經變成台大醫院的優良傳統，今年選定到台東義診，就是覺得台東的醫療資源真的需要加強，在政策面與行政措施尚未健全之前，用自己的力量來加強偏鄉醫療。
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