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雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局針對15縣市發布豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供
氣象局針對15縣市發布豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供

雨彈升級！中央氣象局針對15縣市發布豪雨、大雨特報。受午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園縣及新竹縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹市及苗栗以南地區，花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局針對「桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，同時發布災防告警訊息，持續時間至4時15分止。示警區域包含桃園市的楊梅區、龍潭區、平鎮區，和新竹縣的新埔鎮。

氣象局提醒，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。冰雹影響人車安全。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

新竹 氣象局 豪雨

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