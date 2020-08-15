全台15縣市大雨特報！ 苗栗、台中大雷雨

（14:50更新）

中央氣象局發布15縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園以南地區，花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

（14:18更新）

氣象局對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間分別至下午3時和下午3時20分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。

示警區域：苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、太平區、大里區。