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全台15縣市大雨特報！ 苗栗、台中大雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布15縣市大雨特報。 中央社
中央氣象局發布15縣市大雨特報。 中央社

（14:50更新）

中央氣象局發布15縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園以南地區，花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

（14:18更新）

氣象局對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間分別至下午3時和下午3時20分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。

示警區域：苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、太平區、大里區。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
氣象局對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供

苗栗縣 土石流 氣象局

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