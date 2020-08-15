長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」
長榮航空第二班「類出國」專案航班今天再度出發天。長榮航空說，最大壓軸彩蛋是A330機隊總機長李孔傑與其團隊，繼上次父親節飛出「愛心航線」的經典佳作後，於恆春外海飛出感人航線，在天空中畫了一個「讚」的手勢，向每一位無私奉獻的防疫英雄致敬，同時也感謝民眾齊心防疫的努力。
長榮說，8日第一班的類出國包機，旅客被夢想機超萌的三麗鷗家族明星包圍，現場熱情合影、打卡的氣氛嗨翻天。今天第二班的旅客也不遑多讓，在Hello Kitty夢想機專屬候機室與三麗鷗家族明星同歡，紛紛發揮創意拍出獨樹一格的可愛照片。現場展示的米其林機上美食、繽紛歡樂的服務用品，以及長榮航空獨家銷售的Hello Kitty聯名商品，不僅大朋友愛不釋手，小朋友也看得目不轉睛，直呼可愛。
特別帶女朋友搭乘今天類出國專案航班的邱先生說，女友是Hello Kitty迷，這次好不容易搶到票，帶著女友在飛機上提前慶祝情人節。邱先生女友也開心地說，因為免稅品預購七折，不買對不起自己，謝謝男友全買單，讓她放手「買買買！」，真的是最棒的情人節禮物了，刷爆男友的卡是必須的。她還說，這次可以蒐集到七款三麗鷗家族彩繪機的撲克牌及國際知名品牌的長程線過夜包，再加上登機前有獎徵答，Hello Kitty限量好禮大放送，真的太值回票價了。
長榮說，現場還有廖先生帶著高齡90歲的母親一同搭乘類出國班機，廖奶奶對這個特別的旅程感到既新奇又開心。另外身為長榮會員的李先生說，已經一年沒有出國了，上次沒搶到票，這次好不容易搶到了，帶著太太一起來享受類出國的體驗。
長榮今起飛的BR5288類出國專案航班是由Hello Kitty 夢想機執飛，飛行時間約2小時45分鐘，再度由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽，上午10時30分自桃園機場起飛後，飛行高度約為1萬6000到2萬英呎，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端與那島國上空，接著沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，再往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻、恆春及小琉球。飛機在恆春外海附近的天空中畫一個讚字，之後依原航線北返，下午1時30分抵達桃園機場。
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