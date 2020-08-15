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雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

海外系統可查國人不動產個資？ 內政部澄清

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

媒體報導，海外有系統疑似可查詢國人不動產個資內政部今天表示，我國地政及戶役政系統均依「資安管理法」，採資通安全責任等級A級之標準，導入資訊安全管理制度、資安監控中心等，對於資料存取均有紀錄，並嚴密管控，請民眾放心。

內政部發布新聞稿指出，為了管理對戶役政、土地資料的申請、使用需求，均訂有申請規定，規範申請機關申請用途，地政司訂有「土地基本資料庫電子資料流通作業要點，戶政司訂有「各機關應用戶役政資訊連結作業及管理要點」，對於申請連結機關的使用規範有嚴格約束。

內政部表示，為強化資通訊安全，除推動資訊安全管理制度外，也成立全年無休的網路異常行為監控中心，針對大量、異常及境外網路位址做即時監控、應變及阻擋。同時就內政部所管戶役政、地政等各項業務系統，不定期辦理弱點掃描、漏洞修補，也進行相關單位內部及委外廠商資安稽核，確保相關系統作業安全。

內政部表示，政府一直致力於個人資料的保護，對於申請內政部資料均有稽核制度，案件目前檢調單位已立案調查，內政部將配合檢調單位協助調查，將不法業者繩之以法。

內政部 資安 個資

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