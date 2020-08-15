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影／屏東郵輪巴士神山線受歡迎 今首航探尋部落

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，首發團還有來自台北遊客，今天一早搭首班車高鐵南下。記者劉星君／攝影
屏東縣郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，首發團還有來自台北遊客，今天一早搭首班車高鐵南下。記者劉星君／攝影

屏東縣郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，神山線從8月8日開放預約後，5人以上成行，目前開放到9月2日，成行比例近9成，超乎預期，有興趣民眾要手刀前往「瘋趣台灣」官網預約，今天首航還有特別從台北參加遊客，搭第一班高鐵南下參與首航。

屏東縣長潘孟安出席首航儀式，潘孟安說，新型態旅遊的里程碑，利用公共運輸開闢神山線，未來將開闢其他路線，第一次推出的郵輪巴士，像郵輪一樣定點泊靠幾個小時，再往下個泊靠點，郵輪式概念，可以讓遊客安心，也不用擔心轉乘問題；水門轉運站預計9月底完工，可以成為發車站，讓屏北地區遊程可以更多元。

屏東縣府交旅處長黃國維說，霧臺鄉距離遠，一般民眾開車或騎摩托車比較辛苦，大型遊覽車又無法抵達，沒有人解說導覽，無法深度旅遊，因應旅遊型態改變，推出郵輪巴士，解決交通問題，提供深度導覽，配合相關景點遊程，帶領大家更深度認識霧臺鄉；未來拓展到其他路線試辦營運。

郵輪巴士神山線一推出，超乎預期，8月8日開放預約，頓時湧入許多遊客上網查詢，網站系統一度變慢，經後台緊急調整，才恢復運行。

「神山線」採預約制，每天上午9時20分開行1車次營運，每周一配合相關場館休館日停駛。從屏東轉運站出發，停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落等原鄉部落站點，全程導覽含午餐只要849元。

「台灣好行-神山線」採預約制，出發5日前預約搭乘，預約人數達5人次以上即排定發車，目前開放8月15日至9月2日共16日可預約搭乘，日後也會開放，目前預約人數達190人，有來自高雄、台南、屏東、桃園與台北遊客們預約，有14天達5人以上成行門檻，成行比例高達88%，詳細路線營運資訊，請至「瘋趣臺灣」官網查詢或撥打08-7237131分機253洽詢。

台灣好行，屏東縣部分有墾丁快線、神山線，9月預計推出大鵬灣到小琉球。

屏東縣首發郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，首發團還有來自台北遊客，今天一早搭首班車高鐵南下。記者劉星君／攝影
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航，首發團還有來自台北遊客，今天一早搭首班車高鐵南下。記者劉星君／攝影
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今順利啟航，品嘗小米甜甜圈。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今順利啟航，品嘗小米甜甜圈。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航。記者劉星君／攝影
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今天在屏東縣長潘孟安祝福中順利啟航。記者劉星君／攝影
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今順利啟航，品嘗神山愛玉。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣首發郵輪式公車神山線，今順利啟航，品嘗神山愛玉。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣郵輪式公車神山線，部落族人導覽解說。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣郵輪式公車神山線，部落族人導覽解說。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣郵輪式公車神山線，包含獵人套餐。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣郵輪式公車神山線，包含獵人套餐。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣 郵輪 巴士

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