國道拚年底架設79氣象站 幾K處有強風濃霧馬上知

2016年9月中颱梅姬直撲中台灣，國3彰化和美路段因瞬間側風強烈，導致遊覽車翻覆；2008年強颱薔蜜登陸前，也因風速高達17級，遊覽車行經國5蘇澳路段，禁不住強風遭吹襲翻覆。有鑑於此，交通部高公局與氣象局合作，於國道上每5到10公里架設風雨霧氣候偵測站（氣象站），今年4月中區已完成設置，北區和南區最快年底建置完畢，屆時比照交通事故提醒，用路人可以精準得知幾公里處有強風和濃霧。

按照國外統計，天候不佳肇事率遠高於一般肇事率的四到六倍。而高公局觀察，中區國3和美路段因為靠海所以風較大，國1三義則是常有濃霧；北區國5蘇澳路段風力強，國3關西到龍潭75K處和國1高架五楊，則要留意強風跟濃霧；至於南區國3高屏溪斜張橋風力往往較大。

目前高公局部分路段設有風力偵測器，當發現風速大於6級、每秒14公尺，就會觸動高速公路交通資訊顯示板(CMS)，顯示「強風注意小心駕駛」；交控中心也備有濃霧偵測器，一旦有濃霧發生會顯示「天候不佳」、「用路狀況不佳」等，以提醒用路人。

不過就有不少駕駛反映，CMS顯示資訊猶如「放羊的孩子」，一直說天候不佳，可是往往開進國道沒有風、沒有雨，或是不知道到底哪些路段正在風雨或是雲霧中，久而久之公信度會降低。楊姓駕駛人就說，之前在國道開車，看過電子看顯示前方濃霧的提醒警告，但車已經行駛在濃霧中了，覺得這個提醒不是很準確，也頗多餘。

高公局說，現階段路段擁塞提醒做的很仔細，風、霧等資訊也應比照辦理，因此與氣象局合作，讓資訊更為精細，也可以跟現有交管措施做結合。未來夏天颱風季，以及每年11月到隔年3月的霧季，都可以明確得知幾公里處有多霧、強風狀況。

高公局說，中區因為設備年限問題所以先行施作，4月已經完成。北區和南區則最快年底完工。預計年底三區皆可試辦提供每公里精確的風霧資訊。

氣象局說，三區總共架設79個風雨霧氣候偵測站，中部29站，北區與南區各25站，其中36站配有能見度偵測器，總經費約在5200萬元。加上國道沿線原先就有的氣象局自動氣象站，未來國道平均每5到10公里就會有一個氣象站，總數會到約150個。

不過氣象局說，台灣高速公路較窄，氣象站位置放在中間是最佳，新設氣象站目前放在影像台上屬不得已，至少無周遭建物或樹木干擾。建置完後如何與高公局密切合作，讓觀測資料發揮最大效益，是最大的挑戰，現在正在努力調整中。