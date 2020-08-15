爬山戲水注意午後雷雨 吳聖宇：短期暫時沒有颱風發展

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，隨著太平洋高壓再度增強，南邊的季風低壓槽消退，熱帶洋面又開始回歸平靜，未來幾天內暫時沒有新的熱帶低壓或颱風發展。

今明兩天台灣的天氣也將回歸到先前典型的夏季天氣型態，夜晚到上午各地為多雲或晴，午後山區有熱對流發展帶來局部雷雨，因為是東南風到偏東風環境的關係，因此午後雷雨容易出現在西半部山區，仍可能出現局部短時較大雨勢，計畫前往山區或是溪流活動，要注意午後的天氣變化情況。

展望下周，他說，目前看起來因為沒有明顯的天氣系統靠近，持續受到太平洋高壓帶來東南風到偏東風影響，天氣型態也將維持較為單純的山區午後熱對流雷雨，主要還是會發生在西半部山區為主，有時候熱對流發生的地方瞬間短時的雨勢會比較大，到山區活動還是要多留意。

高壓勢力較為增強後，出現高溫的機會也再度提高，又會有局部36-37度以上極端高溫發生的可能性，外出要多喝水預防中暑，同時也要做好防曬。

吳聖宇說，南方熱帶洋面在經過過去兩周的活躍後，目前也漸趨平靜，未來7-10天內雖然還是有較弱的季風低壓槽可能在南海到菲律賓一帶存在，但是西南季風不夠強，低壓槽內的擾動發展不易，因此短時間內看起來都沒有明顯的擾動發展訊號。

不過，他說，今年熱帶擾動的發展位置偏向東亞陸地，規模不大，生命期也不長，如果有擾動發展，離台灣都不會太遠，應變時間較短，要持續多留意最新的天氣預報消息，隨時更新資訊。