治癌可能不孕 民團首創資訊平台保生育選擇權

部分癌症治療可能導致不孕，但可能多數育齡癌友沒有足夠認知。癌症希望基金會首創癌友生育健康資訊平台，助年輕癌友取得生育資訊，及早選擇，不錯過生機。

衛生福利部國民健康署長王英偉日前在一場記者會指出，過去癌症病人的醫療較專注在治療疾病，可能忽略關注生育的議題。但隨醫療技術進步，台灣近6成癌症病人可存活超過5年，生育權逐漸受到重視。

癌症希望基金會在2017至2019年進行「癌友生育決策之經驗與需求」問卷調查，蒐集179名育齡癌友意見。結果發現，近6成癌友完成治療後不排除生育，15%積極嘗試懷孕。

但癌症治療可能影響生育能力，癌希董事長、長庚醫院血液腫瘤科醫師王正旭說，面對癌症衝擊時，癌友往往集中注意治療，難以事先想到生育議題，因而錯失決策良機，等康復後想到生育議題，可能為時已晚，造成遺憾。

調查結果也發現，有約1成癌友後悔治療前的生育決策，其中與「後悔程度」有關因素包括癌後生育意願高、與醫護討論沒有得到滿足、治療前沒有做生育決策、生殖科介入低，甚至有人因無法生育而後悔接受癌症治療。有4成癌友也表達，生育保存資訊尤其不足。

台灣生殖醫學會理事長黃富仁表示，育齡癌友在獲知罹癌時多半都因心情大受打擊，第一時間不會想到生育；有些人也直覺以為，跟生殖系統相關的癌症才會導致不育，但不只如此。

黃富仁說，除了子宮體、卵巢癌、子宮頸癌、睪丸癌等，其他癌症，如位於腹腔或骨盆腔的手術治療、放射治療、乃至全身性血液及骨髓移植（如部分白血病、淋巴瘤患者），以及特定類別的化學治療、抗荷爾蒙治療（如部分乳癌患者）及標靶治療等，都可能影響生育。

台灣乳房醫學會理事長曾令民說，化療藥物容易對生殖細胞造成影響，也可能導致荷爾蒙失調，造成停經或無法排卵；放射線治療也可能影響骨盆腔血管，影響胚胎血液和營養供給。

曾令民說，研究發現，小於30歲的乳癌患者在接受抗癌治療後，有2成卵巢功能會受損；若年齡高於30歲，則受影響比例明顯增加，有42%卵巢受損。

年輕型乳癌患者並不少見，曾令民表示，癌友不需要為了生育放棄治療，但若有生育打算，應在治療前評估並保存卵子，等治療後才設想的話，可能來不及。

黃富仁表示，治療是否影響生育能力，與不同癌症、期別嚴重度和治療方式都有關係，除腫瘤科醫師應建立觀念、主動告知癌友；育齡病患若有計劃生育應向醫療團隊溝通、做好評估。

癌症希望基金會提出「癌友生育健康資訊平台」，分享衛教、癌友經驗和輔助決策，透過醫病共同把關，讓癌友在搶救生命之餘，也有生育選擇權。