治癌影響生育 護理師一句話助他喜獲麟兒

40歲傳勇8年前罹患白血病，當時剛新婚，突知罹癌心慌意亂，沒想過治療可能會不孕。幸好護理師主動告知，讓他及早儲精。今年小孩出生，傳勇特別感謝護理師一句話，圓滿人生。

傳勇32歲那年突然身體不適，就醫檢查，發現罹患急性骨髓性白血病，那時他才結婚9個月，新生活才展開就遇打擊，「怎麼想都覺得不可能是我」，心情震驚、慌亂。

遇上了，只能迎面還擊。傳勇化療前，就先理了大光頭，宣示抗癌決心，還要抉擇是否冷凍保存精子，保留未來「生」機。

傳勇接受中央社記者採訪時表示，獲知罹癌時，第一時間心情相當紛亂，根本沒想到治療可能有不育風險，當然也不知道可以先保存精子。在住院期間，一名護理師進行例行訪問時得知傳勇新婚，且在育齡階段，主動告知可考慮保存精子。

傳勇表示，罹癌時，想得都是如何保命、治療能不能成功；雖知化療會破壞生殖力，但也擔心，如果治療不順、一命嗚呼，保留精子又有何用？

但如果沒有罹癌，生小孩是傳勇夫妻倆的人生規劃；傳勇說，為了保留一個機會，也要督促自己認真治療，且堅定信心，決定先存精，不要日後後悔。

「生病的時候，每天都像走鋼索。」傳勇做完化學治療，才調養不到7個月時間，癌症又很快復發，且不僅得再化療，還要提高藥物劑量並骨髓移植，重啟一段辛苦的奮戰。在病情不穩定時，他完全不敢想生育的事。

直到骨髓移植完成後5年的108年3月，傳勇身體都沒再出狀況，感覺病情已經穩定，才決定取出保存的精子並做人工生殖。經過幾番努力，今年兒子順利報到。

傳勇回想，他陪太太進產房陪產，親眼見到孩子誕生，迎接新生的過程讓他情不自禁雙手顫抖。能經歷辛苦的抗癌路、順利重生，還有機會生育下一代，一圓傳勇爸爸三代同堂的心願，一切得來不易。傳勇說：「本來爸爸覺得要失去一個兒子，沒想到還能抱到孫子。」

這一路要感謝的人太多了，傳勇說，除了醫護的照顧，他特別感謝當初告知可以儲精的護理師，沒有她的提醒，不可能有兒子的誕生；也很感謝願意捐骨髓給他的善心人，善舉不只改變一個人的生命，而是圓滿一整個家庭。

另一名癌友佩佩也經歷類似的狀況，2016年30歲的她剛新婚3個月，因例行檢查發現乳癌一期，讓她與先生都受到驚嚇，醫師建議要手術與放射線治療。

佩佩搜尋資訊的過程中，發現癌症治療可能讓生育功能受影響，幾經諮詢生殖科的醫生，後來選擇保存成功率較高的冷凍胚胎，順利完成2個胚胎的培育後，持續接受乳癌的放療，並展開抗荷爾蒙藥物治療。

「一開始罹癌什麼都不懂，幸好自己主動查詢獲知生育資訊，及時做生育保存，現在抱著寶寶覺得很幸運，盼能透過自身經驗幫助別人。」佩佩說道。

癌症希望基金會提醒，隨著癌症存活率提高，許多年輕癌友在抗癌成功後，有機會建立家庭、生兒育女。但在面對癌症衝擊時，癌友往往集中注意治療，難以事先想到生育議題，因而錯失決策良機，在康復後留下遺憾。建議育齡癌友可向醫療團隊詢問，保有生育選擇權。