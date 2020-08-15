阿塱壹古道可從台東端申請入山了 最快9月15日成行

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額近日達成合作協定，自即日起可向台東縣達仁鄉南田社區發展協會預約申請入山，最快9月15日成行，每日上限為50名。

「能分配到名額，對部落是好消息。」南田村長高富源表示，能分配到名額，當然對部落或對達仁鄉而言，都是好的，未來，要討論規畫如何發展其他周邊觀光。

連結台東與屏東兩縣的「阿塱壹古道」因位於屏東縣「旭海觀音鼻自然保留區」內，入山登古道需總量管制，但名額配置台東端達仁鄉分配不到，當地村民因而尋求縣府與中央協助。

今年台東縣政府與屏東縣政府幾經協調溝通後達成共識，屏縣府願意提供台東端申請進入古道的配額50名，原民會補助達仁鄉公所分攤古道台東端保全管理經費1年123萬元。