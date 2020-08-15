頭部重創失去嗅覺20載 阿嬤重拾人生色香味

失去嗅覺可不一定是新冠肺炎！雲林縣北港鎮75歲呂姓婦女，20年前一次夜起如廁滑倒後仰，頭部重創致輕微腦震盪，經住院治療6天出院，沒想到就此痛失嗅覺「鼻子完全聞不到味道」，開始度過20年的無味人生。

失去嗅覺十三年後，聽醫師建議開始進行中醫治療，直到去年2月，偶而可聞到香氣，維持恢復約2成的嗅覺，偶發而來的花香及香水味，令她欣悅不已。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）中醫師張益銓說，嗅覺異常通常是感冒、慢性鼻竇炎所致，頭部外傷也可能傷到嗅覺神經，部分患者可能伴隨引起巴金森氏症、阿茲海默症等中樞神經退化性問題，千萬不可忽視。

呂阿嬤去年開始接受張醫師治療約一年，今年4月嗅覺恢復約4成，已開始聞到更多不同的味道，除花香、香水，連炒菜味道可短暫聞到。最近配合醫院新引進的雷射針灸於耳穴嗅神經點進行刺激，僅一個月的時間，嗅覺程度已恢復6、7成，所能聞到的味道的種類持續增加，症狀逐漸改善，重新迎接色香味的人生。

張醫師說，傳統針灸透過穴位刺激，激發人體自癒力，強化經絡與氣血的能量，必要時透過神經與肌肉的刺激，以達治療目的，只是惟具疼痛、血腫、小量出血、瘀青等副作用，部分患者不能接受，雷射針灸可配合耳部穴位對於難直接介入的大腦、脊髓深處等進行治療，臨床研究上效果顯著，且具實證醫學基礎。

院長吳錫金說，科技進步中醫部添購新的非侵入性無痛雷射針灸儀器，主要提供對針灸有畏懼怕痛的小兒或成人、較難介入或不適合留針的患者另項選擇，可說是中醫治療一大福音。