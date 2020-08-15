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未來一周好熱 吳德榮：注意午後大雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今明兩天各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約35、36度左右。本報資料照片
今明兩天各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約35、36度左右。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率。大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，應注意防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。南方水氣漸增多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。今天北部24至36度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至36度。

吳德榮說，未來一周中層太平洋高壓中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的熱帶大陸氣團，為日、韓、華中、華北帶來熱浪的天氣。

他說，而台灣則是在中層太平洋高壓的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。

吳德榮說，模式模擬亦顯示，關島以東至換日線海溫高、垂直風切小，已轉變為有利下一個熱帶擾動發展的海域；由於距離遙遠，並無移近台灣的機率。

下周一至周五天氣型態變化不大，各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。下周一至周四東南風略增強，有利午後對流的位置略微調整，新竹以南機率較高，桃園以北機率則降低；迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。下周五東南風減弱、桃園以北午後對流機率再提高。

吳德榮 恆春

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