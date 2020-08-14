影／蘇貞昌：台灣很難再蓋水庫 要加快水庫清淤

行政院長蘇貞昌今天視察曾文水庫時表示，台灣防疫有成，外商大舉投資及台商回台，民生用水隨著生活水準提高用水增加，農業用水需要又不可能少，在工業用水增加之下，期待水利署一定要將全國水資源整合做好，加大加快力道，台灣的水庫都是日本時代規畫，以現在台灣的民情民意和地理狀態、都市發展，要再建水庫很難，只有讓水庫蓄容量大大提高 ，方法就是抽沙量增加及山林種樹保護水庫。

蘇貞昌聽取水利署長賴建信工作報告後說，曾文水庫清淤量早年一年清淤才22萬立方公尺，但進來的砂土有560萬立方公尺，現在清淤量已到139萬立方公尺、未來可到 243萬立方公尺到510萬立方公尺，但還沒有平衡，方法好幾種，一是排砂一是重力排水 ，台灣水庫是日本人設計用美國人的方法，台灣因地質脆弱，颱風地震一搖，就使得地面碎裂，颱風雨就會造成水庫淤積。

蘇貞昌說，曾文水庫清砂和進砂達到平衡不能拖到110年，希望水利署想出更多辦法，指示經濟部全力支援水利署，行政院秘書長李孟諺也是水利專家，大家共同投入，預算不用管，但方法效率要管，提早達到目標，極端氣候降雨集中，中國苦於防澇，日本和韓國也一樣，台灣也膽戰心驚，大家要好好做準備，以曾文和烏山頭水庫2.1億立方公尺，不足以用到明年，除非有颱風，一定要想盡辦法。

蘇肯定曾文水庫淤隧道排出庫底淤泥方法，水利署長賴建信當時就在台南（南區水資源局長），因此他印象深刻，行政院會邀水利署長多次來報告，像在庫區抓泥清淤再用船運減少陸運造成的不便，最後可以排出大海是很好的方法。