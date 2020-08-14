傳口罩要漲價 指揮中心：每片5元持續到12月底
有民眾接獲訊息指出，實名制口罩9月將漲價；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，此為不實謠言，實名制口罩一片新台幣5元會延續到12月底。
因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，醫用口罩自今年1月底禁止出口且徵用，但隨疫情穩定，且口罩產量多，政府從6月1日起，改成每天定額徵用，且徵用延到12月底，市場也可自由買賣。
近日有部分民眾接獲訊息指出，實名制口罩從今年9月1日起將從每片5元漲價到7元。
莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，每天指揮中心都會收到許多謠言，如口罩徵用數量提高、實名制要取消等，但都是不實訊息。
莊人祥說，經查，實名制口罩也沒有打算漲價，會維持每片5元至12月底，希望民眾不要轉傳錯誤訊息。
指揮中心提醒，民眾接獲來源不明的消息應該先查證，勿隨意傳播、轉傳，否則將可依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金，或是依社會秩序維護法第63條，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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