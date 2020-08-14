公車夾傷人意外頻傳 消基會：應加強管理力度、罰則

短短兩個月間，台中、台北陸續傳出兩起公車夾傷人意外，消基會今指出，根據台北市政府公運處在7月中旬的統計，單單北市，在4年半就累積達926名乘客搭公車受傷，其中高達4成傷者為65歲以上的長者，肇事原因是乘客在車輛行駛中移動和駕駛急踩煞車。消基會呼籲各縣市政府應檢視公車服務品質的評鑑項目，並加強客運公司及駕駛的管理力度與罰則。

消基會表示，公車意外事件近年屢見不鮮，根據台北市、新北市、台中市和高雄市政府交通局所公布官方公車肇事與傷亡人數，2015至19年間，總計有3612人次死亡和受傷事件，檢視台北市交通局針對公車運輸公司的評鑑指標，總共5大類、26項指標，若以消費者角度檢視，跟安全和消費者權益相關的指標僅3項，比例相當低，評鑑出來的結果，也與消費者感受有落差。

消基會呼籲，應重新檢視各縣市政府所執行公車服務品質的評鑑項目，並落實加大客運公司及從業人員的管理力度和罰則；也應在行車獎金制度的設計中，加入服務水準的評估項目，如無肇事獎金或獲得消費者表揚件數給予獎金，避免全以營運績效為評估項目。

乘客部分，消基會說，如有任何搭車不愉快的經驗，民眾可記下車號、司機號碼、班車路線，以及所搭乘公車的時間，將事實及經過具體陳述給該公司的乘客服務中心，也可向縣市政府的交通主管單位投訴，若無法獲得滿意處理，也可透過消基會申訴。