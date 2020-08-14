蒸汽火車未關門行駛還PO粉專行銷？ 台鐵：僅內部調車

一位讀者向本報投訴，台鐵最近天天出包，不是誤點就是電車線和列車零件被爆料「噴寶」事件。今天則是有台鐵委外外包行銷公司「負面行銷台鐵」，將車門未關違規行駛畫面PO上台鐵臉書粉專「fun臺鐵」，宣傳明天蒸汽火車之王DT668亮相。對此，台鐵局表示，經查影像為內部轉線調車時的畫面，檢修人員都還未上車，無違規問題。

投訴讀者說，「fun臺鐵」粉絲團，今天該PO出一則「違規行車火車影片」，該火車是DT668蒸汽火車將從中壢站駛入富岡站，仔細看蒸汽火車後方掛著莒光號列車，全部車門竟然都沒關，旅客不會因而此意外跌出死亡嗎？身為台鐵員工都看不下去，更有網友批評爆料「上次在嘉義司機員跌出車門死亡，後來規定行進間嚴禁打開車門，這明顯違反規定。違反安全規定的事就不要一直po出來丟臉了。」

該讀者說，台鐵前天發生271普悠瑪自強號竟然「動力不足」退回苗栗銅鑼離譜事件，還有零件噴飛、普悠瑪動力不足、電車線掉落日常，台鐵局負責維修的機務處缺失連連，承受旅客批評責罵是第一線運務處員工，情何以堪？現在「fun臺鐵」又添一樁「沒關車門」負面行銷，上頭留言批評也不見「小編回應」，台鐵委外粉絲團只剩「只會發文的功能」還有何用？「春露」行銷費拿來補發今年春節積欠員工營運獎金、和五六月份車長加班費不是更好嗎？

對此，台鐵局表示，經查原影像蒸汽機車移動畫面為還在富岡車輛基地內部轉線調車時的畫面，檢修人員都還未上車。列車從車輛基地出發後，全列車就已在車長確認開車時。本報詢問鐵道迷後，亦有鐵道迷表示的確後續有影像可以佐證列車從機廠出發後，就已關好車門。

經檢視，台鐵該貼文為宣傳蒸汽火車之王DT668蒸汽火車重新啟動。內文提及許久未出巡的DT668蒸汽火車昨日試運轉一切正常，為的就是要在明天富岡鐵道藝術節上亮相，將於明下午3到5時從中壢站駛入富岡站。同時附上相關影像，

貼文也提及首屆2020富岡鐵道藝術節於今天開跑，開幕式除了邀請到蒸汽火車之王外，明後兩天，將舉辦復古市集「客家趕集老街時光機」，帶領民眾穿越時空重回1920年代，體驗老街百年前的風華時光。活動期間規畫7場表演音樂活動、11場主題活動及22件裝置藝術作品，歡迎鐵粉們一起到富岡車站來趟鐵道藝術之旅。