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醫師的黃金搖籃 基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供

基隆長庚醫院模擬醫學教育中心今天揭牌成立啟用，具備多種先進高科技擬真模具及完善軟體與硬體設備，斥資千萬元以上，有靜脈導管置入、腹腔鏡及內視鏡等模擬手術，讓醫護人員在接觸臨床實務時，先有模擬病人可以練習。另外，也可針對大學、高中、甚至國中小學進行醫學模擬教學體驗。

基隆長庚醫院院長賴旗俊說，基隆長庚雖為區域醫院，但投入多項資源及心力，模擬醫學教育中心具備多種先進高科技擬真模具及完善軟體與硬體設備，用以訓練醫療人員，未來並希望將教學觸角往外推展，訓練在地緊急醫療救護員(EMT)。

「雖然是假的，卻很真實」，賴旗俊表示，可讓學習者身歷其境的教學課程，基隆長庚醫院歷經3年，期間數次偕同多家模擬儀器廠商及各專科醫師召開多次會議，遴選最佳模擬教具，建構多元化訓練課程，可說是醫師的黃金搖籃。

醫師廖書晨表示，高科技模擬人(器)教學，透過高度擬真情境設計，橫向面訓練不同層級、不同職類之醫護人員，縱向面課程涵蓋個人及團隊照顧訓練。

醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供
醫師的黃金搖籃，基隆長庚醫院模擬醫學教育中心啟用。圖／基隆長庚提供

基隆 長庚 醫師

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