想買新車！媽列「一長串缺點」打槍 網狂讚：媽媽是對的

買房、買車相信是不少人的夢想，但有網友表示最近有購車意願，沒想到媽媽列出一長串缺點勸退，更直言「買車不如叫uber+騎機車」，他將兩人對話分享至PTT，鄉民們一面倒支持長輩看法，直呼「聽媽媽的話不會後悔」。

原PO在文中提到，日前跟朋友去吃飯發現他們都買新車，只有自己還在騎二手機車，於是想用先前存款買輛新汽車，怎料回去跟媽媽討論卻被打槍，「你的薪水硬貸款買了一輛車也養不起，再來家裡只有一個停車位，到時還要找新車位也麻煩，而且油錢、保養、停車費、稅金、換照保險等要支付」。

原PO補充說道，朋友都有車自己也想買，沒想到媽媽丟出一句「搭uber比較划算」，總之討論到最後的底線是買台二手車就好，這結果讓他不禁感嘆「媽媽是不是不懂我想表達什麼？」

貼文一出，全場鄉民認同媽媽的論點，「買車還不如存錢買郊區透天，車子你絕對後悔」、「保養真的貴，先去打聽吧！」、「沒車位買車很無腦，到時你就知道有多麻煩」、「你媽是對的，停車、保養、稅金繳起來可不是筆小錢」、「雖然我也很想有車，可是你媽是對的」、「巴菲特說過，買車是最愚蠢的投資，阿母聰明」、「你媽真聰明，買車只是花錢找罪，不買車則是省錢又方便」。

也有網友指出買車要看居住地及家中是否有小孩、老人需要接送，如果沒有就是在浪費錢，「主要活動範圍在台北的話確實沒必要」、「住都會區的話那真的虧，除非每天有在接送家人或通勤」、「住台北建議不要，坐計程車比養車便宜」、「除非你常常要接送小孩跟老人，而且工作地方交通不方便，不然坐計程車還比較划算」、「如果你有小孩那買車是有用，沒有的話就是浪費錢」。