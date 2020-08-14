台北天空驚見超特別「垂直積雲」 氣象局說明原因

台北天空出現超特別的雲。晚間6時許，有民眾抬頭往信義區方向看時，驚見天空出現「垂直積雲」。中央氣象局說，這是「熱泡」(hot bubble)，通常夏天時才會出現，形成條件跟溫度及濕度有關。

氣象預報員劉沛滕說，夏天還沒下雨之前，會有一些對流，雲會長得特別快，比較熱的地方就會產生熱泡，當熱源非常足夠，又有充足水氣，積雲就會起來。

劉沛滕說，通常下完雨會出現這個現象，不過今天特別的是剛好有陽光照在上面，加上周邊一片平坦，更加凸顯雲的形狀。

劉沛滕說，民眾今天抬頭所看到的雲，代表該處相對比較熱，初步判斷位置在台北信義南邊靠近文山。

劉沛滕說，不過因為必須要有源源不斷熱量跟水氣積雲才會不斷發展，若長到一半發現環境提供熱源及水氣沒有那麼多，就會慢慢消散，通常不會維持太久；反之若提供的條件夠好，積雲會愈長愈高聳。