快訊

【今日精摘】前總統李登輝火化／高雄選前之夜拚場

歐洲最後獨裁者的道歉? 白俄羅斯釋放「所有」示威被捕者

台北天空驚見超特別「垂直積雲」 氣象局說明原因

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北天空出現超特別的雲。圖／氣象局提供
台北天空出現超特別的雲。圖／氣象局提供

台北天空出現超特別的雲。晚間6時許，有民眾抬頭往信義區方向看時，驚見天空出現「垂直積雲」。中央氣象局說，這是「熱泡」(hot bubble)，通常夏天時才會出現，形成條件跟溫度及濕度有關。

氣象預報員劉沛滕說，夏天還沒下雨之前，會有一些對流，雲會長得特別快，比較熱的地方就會產生熱泡，當熱源非常足夠，又有充足水氣，積雲就會起來。

劉沛滕說，通常下完雨會出現這個現象，不過今天特別的是剛好有陽光照在上面，加上周邊一片平坦，更加凸顯雲的形狀。

劉沛滕說，民眾今天抬頭所看到的雲，代表該處相對比較熱，初步判斷位置在台北信義南邊靠近文山。

劉沛滕說，不過因為必須要有源源不斷熱量跟水氣積雲才會不斷發展，若長到一半發現環境提供熱源及水氣沒有那麼多，就會慢慢消散，通常不會維持太久；反之若提供的條件夠好，積雲會愈長愈高聳。

預報 氣象局

延伸閱讀

輕颱米克拉北掃台海 澎湖金門停班課

米克拉颱風今晚到明天最靠近台灣 這些地方有明顯風雨

第6號颱風居然還沒有名字？ 蘇貞昌、鄭明典說明原委

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

相關新聞

台北天空驚見超特別「垂直積雲」 氣象局說明原因

台北天空出現超特別的雲。晚間6時許，有民眾抬頭往信義區方向看時，驚見天空出現「垂直積雲」。中央氣象局說，這是「熱泡」(h...

搶不到？蘇貞昌秀「當事口罩」 要大家放心訂口罩實名制

國內近日再度掀起排隊搶口罩的熱潮，行政院長蘇貞昌今在臉書秀「當事口罩」，要大家放心透過口罩實名制預購、取貨。

僅此一天！ 富岡鐵道藝術節 明再現蒸汽國王DT668風采

繼仲夏寶島號行程出動機關車女王「CT273」蒸汽火車帶動一波懷舊追火車熱潮後。台鐵局說，今年夏天與桃園市政府合辦首屆「2...

入住北市合作旅館 可免費體驗北投-竹子湖半日遊

暑假即將進入尾聲，你卻玩得不過癮嗎？台北市觀光傳播局推出「Chill一夏 台灣好行-北投~竹子湖半日遊活動」，只要在活動...

下班注意雨彈！對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

中央氣象局針對9縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、台...

藥師曝自費中藥多獨門秘方 要求中醫師交出處方

盛唐中醫診所違法使用禁藥「硃砂」引發連環鉛中毒事件至今愈演愈烈，不僅盛唐涉案，包含九福、康然中醫診所等皆涉嫌使用，經調查...

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

近日因午後對流雨旺盛，台灣各地出現劇烈雷陣雨，昨（13）日雲林一名網友拍下宛如「雷神降臨」的照片，引發大家熱烈討論，結果有網友查詢農民曆發現，當天正好是雷神天尊下凡之日，神巧合讓人驚呼不可思議。網查農民曆神巧合驚呼：雷神下凡

公廁究竟乾不乾淨 環保署邀請民眾一起評比

公廁潔淨品質與我們生活息息相關，環保署推展「全民綠生活」運動，舉辦「全民綠生活 公廁評比享綠點」活動，8月14日開始至9...

觀光產業紓困3.0方案出爐 即起開放申請

觀光產業第三波紓困啟動。交通部觀光局說，因應國境尚未解封，造成出團及接團旅行業、以接待商務旅客為主之都會型旅館及導遊、領...

祭祖點心變搶手美食！「阿蘭草仔粿」傳承三代的手藝堅持

草仔粿外皮Q彈、咀嚼時帶著淡淡草香，再搭配各種不同風味的內餡，鹹的像是菜脯米、筍絲，甜的像是紅豆等，滿足不同客群的需求，使得原本僅是清明節的祭祖點心，現已成為許多人喜愛的傳統小吃。

量身訂做專屬您的優活體適能計畫

臺大「大人的運動學系列課程─優活體適能」報名早鳥優惠至9/20止 正確管理個人的體適能可以促進正確的健康行動，提升生活品質，在面對各種日常壓力時，也可以透過正確的運動計畫，幫助個人做好身心平衡的

工程師騎車騎到斷片 竟是睡眠呼吸中止症惹禍

一睜開眼睛就想睡，38歲的徐姓工程師，白天也時常感到嗜睡，先前還數次發生騎車騎到「斷片」情形，險些發生車禍，擔心是過勞睡...

熱門新聞

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

愈國際化飯店愈糟！國旅爆發 北、桃沒嘗到甜頭

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。