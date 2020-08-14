藥師曝自費中藥多獨門秘方 要求中醫師交出處方

盛唐中醫診所違法使用禁藥「硃砂」引發連環鉛中毒事件至今愈演愈烈，不僅盛唐涉案，包含九福、康然中醫診所等皆涉嫌使用，經調查，盛唐違規藥品為「自費中藥」由中醫師自行調劑，藥師公會全聯會昨表示，自費中藥多為中醫師的獨門秘方，幾乎都是中醫師自行調劑，藥師根本碰不得，籲中醫釋出所有處方，由藥師把關。

台中市前議長張宏年一家四口，鉛中毒送醫，意外揭發不肖中醫師長期添加硃砂入藥，硃砂重金屬含量過高，早在15年前列為禁藥，盛唐中醫診所為讓藥效更佳挺而走險，且疑似在購買硃砂時，業者添加含相同顏色「鉛丹」的不純硃砂給盛唐中醫診所，也使張宏年一家出現鉛中毒。

檢調持續調查，發現使用硃砂的中醫診所並非只有一家，事件如滾雪球愈滾愈大；不過，在檢調以及衛生單位持續釐清中藥的安全性的同時，中醫師與藥師另闢戰場。

藥師公會全聯會今舉行記者會抨擊，副發言人黃世勳指出，此事件會讓不肖中醫師有機可乘，因自費中藥多為中醫師的獨門秘方，中醫師多會親自調劑，避免讓藥師調劑使秘方洩露。

黃世勳表示，西醫醫藥分業已經20年，西醫師除非緊急狀況否則處方箋必須要藥師調劑，但中醫藥並未分業，僅在健保給付上給予鼓勵，中醫診所若未聘雇藥師，由中醫師自行調劑每帖給13點，若有聘僱藥師，由藥師調劑則給予23點。臨床上則是健保中藥由藥師調劑，但自費中藥多由中醫師調劑。

黃世勳表示，既然這次是自費中藥調劑出了包，應該趁此檢討中醫藥分業的問題，建議自費中藥也必須要釋出給藥師把關。另，硃砂的使用已經不只是單一事件，黃世勳建議，既然中醫師認為硃砂有必要使用，是否將硃砂列為禁藥可以再討論，也許可以列為管制藥品即可，無須全禁。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，中醫藥是否分業，可以討論，目前為了要防堵類似事件再發生，中醫藥司已規畫於邊境增加檢驗高風險中藥材的項目，同時也必須要提升中醫師的教育。

至於硃砂改為管制藥品，陳聘琪表示，中醫師在使用端都沒有提出此需求，且有其他藥品可以替代，藥師無須替中醫師緊張，該方面目前應該是不會被討論的。