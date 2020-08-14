僅此一天！ 富岡鐵道藝術節 明再現蒸汽國王DT668風采

繼仲夏寶島號行程出動機關車女王「CT273」蒸汽火車帶動一波懷舊追火車熱潮後。台鐵局說，今年夏天與桃園市政府合辦首屆「2020富岡鐵道藝術節」，將重現蒸汽國王「DT668」蒸汽火車的風采，明天活動開幕式當天列車將由中壢車站行駛至富岡車站，伴隨著汽笛聲響與漫漫白煙，回味著兒時記憶，體驗一趟懷舊之旅。

首屆2020富岡鐵道藝術節由桃園市政府主辦，台鐵局為協辦單位，活動將於8月14日至23日在桃園富岡小鎮熱鬧登場，活動範圍涵蓋富岡站至三連陂、伯公岡公園、富岡運動公園，延伸至台鐵富岡基地。

台鐵局局長張政源表示，對台鐵而言，富岡是一個別具重大意義的地方，自民國18年富岡車站前身「伯公岡站」設立後，因為交通便利，帶動站前區域成為繁華地段，而民國102年啟用的富岡基地，佔地52公頃，除了是亞洲最大的機廠，也是亞洲最大的「火車醫院」。富岡可說是全台與鐵道生活文化最密不可分的地方。

台鐵說，活動開幕式當天將重現蒸汽國王DT668的風采，DT668為民國30年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機車，重車噸數（引擎+煤水車）為124.46公噸，汽缸牽引力達17,000公斤，設計時速85公里，是台鐵最大型牽引力及噸位最重之車型，所以被稱為「蒸汽火車之王」。這次為了配合桃園市政府主辦的首屆2020富岡鐵道藝術節，特別安排於8月15日由中壢車站行駛至富岡車站，採預約制，目前已額滿。

台鐵說，除了一睹蒸汽國王的行駛風采之外，為推廣鐵道文化，配合主辦單位於21日開放預約報名的民眾參訪富岡基地，該基地位於富岡站以南約1.5公里處的縱貫線西側，主要負責包括蒸汽機車、柴電機車、電力機車以及電聯車等動力車輛之三、四級檢修保養責任，是臺鐵重要維修基地之一。基地內有座全國唯一由EMU100型自強號（貴婦號）改裝的土地公廟，與現場同仁利用報廢的火車零件製作的多項裝置藝術，替富岡基地裡增添許多藝術色彩。

有鐵道迷表示，蒸氣國王上次出現南迴是107年2月25日，時隔多年令人相當期待，不過因為採預約制搭乘，若沒有預約到的人，蒸汽火車CK124於下周一從彰化出發，到二水做試運轉，想要一睹為快也可以保握機會。