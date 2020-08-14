快訊

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

父母當心！4歲童講話不清楚恐是聽損警訊

中央社 / 台北14日電

國健署推動新生兒聽力篩檢以來，每年平均找出800名聽損兒，但醫師提醒，後天仍有許多因素會造成聽力受損，4歲是一大關鍵時間點，孩子到了這時仍講話不清楚，建議就醫檢查。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，據統計，台灣每1000名新生兒就有3到4人有先天性聽力損失，國健署民國101年起全面補助本國籍3個月內新生兒進行聽力篩檢，每年平均找出700至800名聽損兒，及早介入治療降低聽語發展障礙。

馬偕醫院耳鼻喉科醫師林鴻清接受中央社訪問時說，先天性聽力損失全球發生率都差不多，其中6成是基因遺傳，4成是胎內感染、產程缺氧、黃疸指數過高、早產等因素導致。

林鴻清說，聽力是語言發展的開端，聽損兒若能在出生3個月內診斷，6個月前開始配戴聽覺輔具並接受聽語療育，未來不論在語言或身心發展方面，都有機會和正常孩童無異。

然而，剛出生的寶寶不僅不會表達，也沒有明顯語言溝通障礙，尤其輕、中度聽障孩子更不容易被發現，以往大多拖到2歲才驚覺孩子有聽力問題，早已錯過最佳治療時機，國健署推動新生兒聽力篩檢後，多數聽損兒都能在7個月大左右就確診。

值得注意的是，新生兒篩檢過關，也不代表終生都沒有聽力問題。林鴻清指出，除了極輕度聽損較難被發現外，部分孩子也可能因為遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎、感染等因素造成聽力受損，4歲是另一個重要檢查時機。

林鴻清說，一般狀況下，孩子到了4歲講話應該都很清楚，若有語言落後、講話不清楚或電視經常開很大聲、常聽不到家人叫喚，都應提高警覺，儘早帶孩子就醫檢查。

新生兒 語言 國健署

延伸閱讀

兒女心聲／爸、媽，我活得辛苦又忙碌，但依舊愛著你們

北榮用一滴血篩出聽損兒 出生7天就能完成初診

助聽器加這系統 重度聽損小男孩圓幫家人接電話的夢

一滴血篩檢聽損兒 科技部助父母掌握黃金治療期

相關新聞

下班注意雨彈！對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

中央氣象局針對9縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、台...

觀光產業紓困3.0方案出爐 即起開放申請

觀光產業第三波紓困啟動。交通部觀光局說，因應國境尚未解封，造成出團及接團旅行業、以接待商務旅客為主之都會型旅館及導遊、領...

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

近日因午後對流雨旺盛，台灣各地出現劇烈雷陣雨，昨（13）日雲林一名網友拍下宛如「雷神降臨」的照片，引發大家熱烈討論，結果有網友查詢農民曆發現，當天正好是雷神天尊下凡之日，神巧合讓人驚呼不可思議。網查農民曆神巧合驚呼：雷神下凡

僅此一天！ 富岡鐵道藝術節 明再現蒸汽國王DT668風采

繼仲夏寶島號行程出動機關車女王「CT273」蒸汽火車帶動一波懷舊追火車熱潮後。台鐵局說，今年夏天與桃園市政府合辦首屆「2...

公廁究竟乾不乾淨 環保署邀請民眾一起評比

公廁潔淨品質與我們生活息息相關，環保署推展「全民綠生活」運動，舉辦「全民綠生活 公廁評比享綠點」活動，8月14日開始至9...

祭祖點心變搶手美食！「阿蘭草仔粿」傳承三代的手藝堅持

草仔粿外皮Q彈、咀嚼時帶著淡淡草香，再搭配各種不同風味的內餡，鹹的像是菜脯米、筍絲，甜的像是紅豆等，滿足不同客群的需求，使得原本僅是清明節的祭祖點心，現已成為許多人喜愛的傳統小吃。

量身訂做專屬您的優活體適能計畫

臺大「大人的運動學系列課程─優活體適能」報名早鳥優惠至9/20止 正確管理個人的體適能可以促進正確的健康行動，提升生活品質，在面對各種日常壓力時，也可以透過正確的運動計畫，幫助個人做好身心平衡的

工程師騎車騎到斷片 竟是睡眠呼吸中止症惹禍

一睜開眼睛就想睡，38歲的徐姓工程師，白天也時常感到嗜睡，先前還數次發生騎車騎到「斷片」情形，險些發生車禍，擔心是過勞睡...

星宇航空七夕雙包機完售 商務艙13秒就被搶光

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520）呈獻，今天下午1時開賣。星宇...

九份人的Ｑ彈古早滋味！「阿柑姨芋圓」從雜貨店變身山城代表

九份如今成為觀光重鎮的推手，特色美食「芋圓」扮演著關鍵角色！其實九份並不產芋頭，九份文史工作室學者羅濟昆表示，九份之所以會開始出現芋圓，是因為有位老先生看到茶樓生意如此好，看到排隊人潮的商機，於是開始做起新生意。現在的排隊名店「阿柑姨芋圓」原本是兼賣刨冰的雜貨店，後來刨冰生意越來越好，加上Q彈芋圓加持，成為當地特色。

台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家」11月熄燈 擬遷館萬華

受新冠肺炎疫情影響，參觀人數與收入大受影響，台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」將於11月10日熄燈，婦援...

領先全球！台大醫找出斬斷急性腎損傷變慢性腎臟病解藥

台灣號稱洗腎王國，慢性腎病治療更是長年健保單一疾病治療支出排行第一，台大醫院領先全球首度發現，即時給予急性腎損傷患者去甲...

熱門新聞

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

愈國際化飯店愈糟！國旅爆發 北、桃沒嘗到甜頭

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。