父母當心！4歲童講話不清楚恐是聽損警訊

國健署推動新生兒聽力篩檢以來，每年平均找出800名聽損兒，但醫師提醒，後天仍有許多因素會造成聽力受損，4歲是一大關鍵時間點，孩子到了這時仍講話不清楚，建議就醫檢查。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，據統計，台灣每1000名新生兒就有3到4人有先天性聽力損失，國健署民國101年起全面補助本國籍3個月內新生兒進行聽力篩檢，每年平均找出700至800名聽損兒，及早介入治療降低聽語發展障礙。

馬偕醫院耳鼻喉科醫師林鴻清接受中央社訪問時說，先天性聽力損失全球發生率都差不多，其中6成是基因遺傳，4成是胎內感染、產程缺氧、黃疸指數過高、早產等因素導致。

林鴻清說，聽力是語言發展的開端，聽損兒若能在出生3個月內診斷，6個月前開始配戴聽覺輔具並接受聽語療育，未來不論在語言或身心發展方面，都有機會和正常孩童無異。

然而，剛出生的寶寶不僅不會表達，也沒有明顯語言溝通障礙，尤其輕、中度聽障孩子更不容易被發現，以往大多拖到2歲才驚覺孩子有聽力問題，早已錯過最佳治療時機，國健署推動新生兒聽力篩檢後，多數聽損兒都能在7個月大左右就確診。

值得注意的是，新生兒篩檢過關，也不代表終生都沒有聽力問題。林鴻清指出，除了極輕度聽損較難被發現外，部分孩子也可能因為遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎、感染等因素造成聽力受損，4歲是另一個重要檢查時機。

林鴻清說，一般狀況下，孩子到了4歲講話應該都很清楚，若有語言落後、講話不清楚或電視經常開很大聲、常聽不到家人叫喚，都應提高警覺，儘早帶孩子就醫檢查。