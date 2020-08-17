普渡水果有眉角！「吉利」奇異果招財　拜完大口吃還能顧腸胃

聯合線上 / 洪千卉

中元節要到了！拜拜的東西該怎麼「傳」？既要讓佛祖、好兄弟開心，還能為全家人祈福，最後自己也要能吃的開心又健康，普渡事宜可得好好操辦！拜拜的供品中，絕對少不了幾樣水果：象徵「吉利」的奇異果、象徵「增添福壽」的水蜜桃、象徵「平安」的蘋果。其中奇異果因為高營養密度，且富含維生素C、E、膳食纖維，因此被稱為「營養小金礦」，幾乎是家家戶戶必備水果！

拜拜時，可以將奇異果擺放成向上的 ”吉利金字塔”，表示財運和業績蒸蒸日上。 圖／Zespri 提供
拜拜時，可以將奇異果擺放成向上的 ”吉利金字塔”，表示財運和業績蒸蒸日上。 圖／Zespri 提供

中元普渡供品大有學問，選擇象徵吉利的水果，不僅拜拜有誠意，還可以為自己添好運！就民俗角度來看，綠色奇異果能帶來正財，對於工作事業、考試求學都有助於運勢提升；黃色奇異果象徵「黃金」、「金礦」，能帶來偏財，對於想要加薪、招財、提升工作業績，不妨可以試試，為自己加持好運一下！

擺放水果也有「眉角」！中元節除了祭拜好兄弟，也是一年當中「補財庫」最理想的時機！「綠色」即代表正財，加上金字塔形狀向上，表示財運和業績蒸蒸日上。這時可以用9顆奇異果排成金字塔型，用99元「小資開運」就能把財庫補滿還吃得健康！

在民俗中將龍眼脫殼，亦有去除厄運之意，和奇異果的組合，象徵轉運、吉利。 圖／Zespri 提供
在民俗中將龍眼脫殼，亦有去除厄運之意，和奇異果的組合，象徵轉運、吉利。 圖／Zespri 提供

普渡拜拜完，最怕大魚大肉，吃的太油膩造成身體負擔，這時不妨選擇被稱為「營養小金礦」的奇異果。奇美醫院家醫科醫師周小軒表示，奇異果含大量膳食纖維和奇異果酵素，能促進腸道蠕動、幫助消化，有益腸道健康。奇異果也含有豐富維生素及礦物質，包括維生素C、E等抗氧化物質、葉酸及鈣、鎂、鉀等礦物質，幫助人體維持正常的生理機能。

另外針對有在做體重管理或是有血糖問題的朋友，奇異果也屬於低升糖指數(GI值)的水果，能管理血糖的波動。醫師表示，一般建議一天可攝取1至2顆，另須注意因奇異果屬高鉀水果，慢性腎臟病或洗腎患者應避免食用。

如今現代人忙碌，要準備傳統的「三牲四果」總是考倒一堆小家庭，現在到超市簡單準備幾樣開運水果，小小一顆奇異果，不僅能拜出吉利好運，祭祀後，想要大啖美食，無論當水果，還是搭配沙拉，酸酸甜甜的滋味讓你健康與美味放肆享受，還能為家人顧好腸道健康，可說是「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」！

奇異果+蘋果象徵「吉利呷平安」，也是拜拜拿來搭配的好選擇。 圖／Zespri 提供
奇異果+蘋果象徵「吉利呷平安」，也是拜拜拿來搭配的好選擇。 圖／Zespri 提供

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