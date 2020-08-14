公廁究竟乾不乾淨 環保署邀請民眾一起評比

公廁潔淨品質與我們生活息息相關，環保署推展「全民綠生活」運動，舉辦「全民綠生活 公廁評比享綠點」活動，8月14日開始至9月30日邀請民眾對公廁評分，前1萬名參加評比民眾可獲贈環保綠點5000點，並可參加抽獎。

此外，環保署將頒發獎勵金給獲評為前50名特優公廁的清潔人員，感謝他們的辛勞，希望藉由全民共同參與，提升整體公廁品質。

環保署表示，全國建檔公廁4萬6000座，由各地環保機關評鑑分級管理。為了解民眾對公廁的感受，去年即辦理公廁評比活動，有1萬6000座公廁被評比，其中198座被評為待改善，其餘為優或特優等級。

環保署表示，被評為待改善公廁環保署已請地方環保局督導加強清潔維護，有些公廁老舊破損，則納入今年改善工程計畫，包括：台中市大雅公園、大福公園公廁；台南市永康探索公園公廁、武聖夜市；高雄市西子灣、蓮池潭風景區孔廟公廁；苗栗縣虎頭山公園紀念石頭碑公廁；屏東縣屏東公園公廁等，這些公廁將在今年陸續改善完工。

環保署結合中央各部會、地方政府各級單位加強交通場站、觀光景點、公園及市場等區域公廁環境清潔維護或友善度提升，從去年至109年7月31日止共補助地方政府修繕、新建1694座公廁；另為因應高齡化及性別友善等需求，其中包括性別友善廁所60座、無障礙廁所241座、坐式廁間1507間，提供便利舒適、潔淨安心的如廁環境。

今年環保署在疫情減緩後推出全民綠生活，鼓勵民眾綠色旅遊，也啟動環保夜市。因此公廁評比活動也與休閒旅遊結合，評比網站同時具備找廁所功能，民眾只要透過手機掃描活動QR Code或至活動網站（ https://ecolife2.epa.gov.tw/Toilet/indexNew.html ），即可顯示周邊公廁所在資訊，方便民眾出遊或逛夜市時找廁所，更可於如廁後給予評一星(待改善)至五星(特優)滿意度評分，讓公廁管理單位了解民眾真實感受。

活動8月14日開始至9月30日止，參加評比活動且上傳照片即可獲得環保綠點5000點，有1萬個名額（每人限領1次）。為鼓勵民眾評比，環保署提供200元、500元、1000元禮券抽獎，每人每天可評比10座不同的公廁，每評一次就有一次中獎機會。

評比活動結束後，環保署會公布特優及待改善公廁名單，更特別的是，前50名特優公廁管理單位可推薦一名清潔人員獲頒獎金每人2000元等值禮券，獎勵他們的辛勤付出及提供潔淨舒適的如廁環境。