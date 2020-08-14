觀光產業紓困3.0方案出爐 即起開放申請

觀光產業第三波紓困啟動。交通部觀光局說，因應國境尚未解封，造成出團及接團旅行業、以接待商務旅客為主之都會型旅館及導遊、領隊人員仍面臨極大衝擊，經營困境未見紓緩，為協助從業人員生計，今公告第三波紓困補貼方案，並自即日起受理申請。實施期限自7月1日起至9月30日止，分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用四成補貼，及導遊領隊人員補貼生計費用負擔。

針對攸關旅行業、運輸業等甚鉅紓困3.0在立法院臨時會停擺一事，昨天就有旅行業者在觀光產業相關群組表示，立院不審核疏困3.0，會嚴重影響到旅行社員工、領隊及導遊的生計。交通部長林佳龍隨後在群組說，能夠先行決定的紓困項目，會儘可能先辦理。

觀光局最新公告補助內容如下：

一、觀光局補貼旅行業薪資費用實施要點

(一)薪資費用補貼：依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案之員工人數計算，申請日前30天內給付員工之薪資為基準，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元，共3個月。

(二) 補貼對象應檢附申請表、總員工人數清冊（應含姓名、連絡電話及薪資等資料）、薪資證明、投保勞工保險資料、領據、存摺封面影本、切結書。

二、觀光局補貼導遊及領隊人員生計費用實施要點

(一)導遊及領隊人員於去年1月1日至109年4月16日止，曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光旅客團體旅遊業務八團以上，或總天數40天以上，且於補貼期間內未任職旅行業者，每月補貼1萬元，連續補貼三個月。

(二)補貼對象應檢附補貼款撥付申請表、有效導遊或領隊人員執業證影本、相關帶團證明、領據（連續三個月）、存摺封面影本、切結書。

三、觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼要點

(一)去年7至12月接待非本國籍住客人次達1000人次以上，且占總住客人次五成以上，且申請補貼日前一期或觀光局指定期日營業人銷售額與稅額申請書（401）合計營業額

較去年同期減少比率達五成以上之觀光旅館業及旅館業者，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共三個月。

(二)申請員工薪資成本補貼觀光旅館業及旅館業者，應檢具申請書、觀光旅館業營業執照或旅館業登記證影本、申請日前最近3個月之勞工保險投保人員名冊、員工薪資清冊、領據、指定匯款帳戶存摺影本。