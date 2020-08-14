量身訂做專屬您的優活體適能計畫

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大「大人的運動學系列課程─優活體適能」報名早鳥優惠至9/20止

正確管理個人的體適能可以促進正確的健康行動，提升生活品質，在面對各種日常壓力時，也可以透過正確的運動計畫，幫助個人做好身心平衡的適能管理，再創人生青春活力的另一條優質曲線。

國立臺灣大學進修推廣學院將於109年10月21日週三開辦「大人的運動學系列課程─優活體適能」課程，由臺大蔡秀華副教授與呂碧琴副教授親授，透過分析易懂的運動案例，教導學員正確的健身觀念，藉由全方位諮詢模式，解析體適能數碼的意義。使學員能在日常生活中善用體適能的學理理論，進而評估個人的體適能狀況，應用運動訓練週期規劃搭配個人目標設定的模式，建立專屬個人的優活運動課表。

國立臺灣大學蔡秀華副教授與呂碧琴副教授皆為臺大EMBA體適能與健康管理課程、臺大醫院減肥班運動講座講師，透過體適能與身心平衡的基礎理論與實作，帶領學員更了解自己的身心狀態，以正確的健身觀念，認識優活的健康價值，屢獲學員們的好評，

「大人的運動學系列課程─優活體適能」共計有兩日課程，講授優活健康價值、體適能與身心平衡基礎觀念，並透過簡易運動實作，使您重塑自身的健康體態。109年9月20日前完成報名繳費者，即能享有早鳥優惠。報名詳情請捜尋臺大推廣教育網或來電洽詢(02)2362-0502。

臺大「大人的運動學系列課程─優活體適能」報名連結： https://reurl.cc/V6yYzQ