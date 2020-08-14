雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

近日因午後對流雨旺盛，台灣各地出現劇烈雷陣雨，昨（13）日雲林一名網友拍下宛如「雷神降臨」的照片，引發大家熱烈討論，結果有網友查詢農民曆發現，當天正好是雷神天尊下凡之日，神巧合讓人驚呼不可思議。

該名網友在臉書社團「西螺囝仔(Xiluo)」分享照片寫道「昨晚二崙往西螺方向拍過去的閃電，小弟拍閃電以來沒看過那麼大條的，不知西螺、莿桐、林內是否聽說有災情」。只見照片中一道紫金色巨大落雷劃破天際，畫面看來震撼力十足。

照片在網上曝光，引來一票網友留言，「神龍出現快許願」、「西螺可能有準備要中大樂透了」、「嚇死人，超大根」、「雷神索爾降臨？」、「看來有人集齊七顆龍珠，召喚神龍了」、「很漂亮但也很恐怖」、「哪位男人又在亂發誓」。

針對此現象，氣象專家彭啟明表示，「我觀詳許久，猜想是否是曝光太多與否？ 但還是很誇張，好像雷神索爾的下凡人間」。事實上，昨天正逢農曆6月24日，為供奉雷神的日子，雷神天尊掌管天雷、地雷、水雷、神雷、社雷，居住於九天應元府，天尊之誕辰為農曆八月初五，下凡日為六月二十四。