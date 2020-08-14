工程師騎車騎到斷片 竟是睡眠呼吸中止症惹禍

一睜開眼睛就想睡，38歲的徐姓工程師，白天也時常感到嗜睡，先前還數次發生騎車騎到「斷片」情形，險些發生車禍，擔心是過勞睡不飽導致，假日加碼睡超過8小時，醒來仍擺脫不了倦怠感，就醫才發現是「重度睡眠呼吸中止症」惹禍。

新光醫院胸腔內科暨睡眠中心主任林嘉謨表示，徐姓工程師檢測睡眠呼吸障礙缺氧指數，每小時缺氧次數高達43.2次，屬於重度睡眠呼吸障礙，加上臨床表現都是典型的睡眠呼吸障礙的症狀。依指標建議，每小時缺氧超過5次屬於輕度、超過15次屬於中度、超過30次屬於重度，臨床上還曾見過每小時缺氧超過130次的患者。

林嘉謨表示，嚴重的睡眠呼吸中止症不僅會使白天出現嗜睡感，也會增加心肌梗塞、中風等機率，就以每小時缺氧超過130次的患者而言，當時同步檢測血氧濃度僅有60％，與正常血氧濃度99％相差甚遠，偶爾一、二次低血氧身體還能夠適應，但睡眠是每天必定會做的事，每天的血氧都處於低血氧的狀態，對於心血管是一大傷害，因此連帶出現高血壓、心律不整、腦中風、心肌梗塞、心衰竭等機率比一般人高上許多。

林嘉謨表示，我國睡眠呼吸中止症的患者推估有45萬多人，輕重不一，但潛在的患者恐怕遠高於推估數字，他呼籲睡覺時有出現鼾聲如雷、打呼頻率不規律、愈睡愈累、夜尿超過2次、張嘴呼吸等五大症狀，皆容易是睡眠呼吸中止症的患者。

他解釋，夜尿與睡眠呼吸中止症的關係為睡眠時若是用肺部力量呼吸，而不是自然透過肺壓呼吸，胸內壓力會刺激分泌心房利尿荷爾蒙，也導致睡眠期間容易想上廁所，部分男性初步多會以為是攝護腺病變，若經過泌尿科診斷並無異狀，就得懷疑是睡眠引起。