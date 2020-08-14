星宇航空七夕雙包機完售 商務艙13秒就被搶光

全球新冠肺炎似有升溫趨勢，台灣近日境外移入病例趨增，再度掀起口罩搶購潮。戴口罩防疫也要兼顧美感，「國家口罩隊」成員之一的中衛生產的特殊色口罩帶動潮流，也因太熱門讓民眾買不到而惹怨。今起又推出新色口罩，哪裡可以買到，一次報你知。

2020-08-14 09:34