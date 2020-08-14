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星宇航空七夕雙包機完售 商務艙13秒就被搶光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空將於22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，兩班班機分別取「你愛我」及「我愛你」的諧音。圖／星宇航空提供
星宇航空將於22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，兩班班機分別取「你愛我」及「我愛你」的諧音。圖／星宇航空提供

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520）呈獻，今天下午1時開賣。星宇航空說，兩班皆已完售，商務艙更是13秒就賣光。至於是否會再加開，星宇表示會評估。

按照星宇航空規畫，JX8025上午11時起飛，JX8520下午4時30分起飛，雙班機自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8000至1萬5000呎之間。經濟艙飛行體驗價含稅價5520元，另外還推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出四組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座。

星宇航空說，今天下午1時準時在KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。Klook完售時間為商務艙13秒、純飛行體驗60秒、情人雅座2分10秒、機加酒5分。可樂旅遊、雄獅、喜鴻、易遊網亦在5分鐘內全售罄。

520 易遊網

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