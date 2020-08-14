台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家」11月熄燈 擬遷館萬華

受新冠肺炎疫情影響，參觀人數與收入大受影響，台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家-和平與女性人權館」將於11月10日熄燈，婦援會執行長杜瑛秋今受訪表示，透過文化部、台北市政府協助提供閒置場所，目前已鎖定中正區、萬華區兩個空間，有待下周董事會決議最後落腳處，預計最晚在明年夏天可望重新開張。

位於北市大稻埕的阿嬤家，自2016年12月開館，展出慰安婦相關影音、書籍等相關資料，杜瑛秋說，每年至少支出1000萬元以上，近3年則年年虧損近4、500萬，即使最近縮小支出範圍，一個月仍須負擔50萬元的營運、維護及人事成本。

杜瑛秋表示，中央與地方政府目前已協助提供公有閒置空間，分別位於北市中正區與萬華區，婦援會將考量屋況、裝潢經費、區位、無障礙空間等，待20日董事會開會討論決議最後落腳處，同時，婦援會也將於下周啟動阿嬤家搬遷的募款計畫。

杜瑛秋說，阿嬤家連續虧損好幾年，每月房租高達16萬元，房租減輕後，相信可降低壓力，議題上則會再想辦法加強社會連結，如結合國中高人權教育課程等。