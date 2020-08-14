領先全球！台大醫找出斬斷急性腎損傷變慢性腎臟病解藥

台灣號稱洗腎王國，慢性腎病治療更是長年健保單一疾病治療支出排行第一，台大醫院領先全球首度發現，即時給予急性腎損傷患者去甲基化藥物，控制腎臟血管周細胞，可阻止慢性腎病的發生，此成果已於8月4日刊登於國際期刊「The Journal of Clinical Investigation」。

台大醫院內科部教授林水龍表示，台大醫院收治的急性腎損傷患者，持續追蹤8年，高達八成患者會進展成慢性腎臟病，避免急性腎損傷發展成慢性腎臟病，應超前部署介入治療，台大醫院研究團隊耗費十年，找出過去普遍認為無可阻止的急性腎損傷後發展成慢性腎臟病解藥。

台大醫院金山分院腎臟內科主治醫師周鈺翔表示，這次研究發現，小鼠因急性腎損傷引起維持正常功能的血管周細胞基因高度甲基化，即使腎功能恢復，仍有20%血管周細胞留存，不僅會喪失製造促紅血球生成素與穩定微血管的功能，還會轉分化成促成腎臟結疤的肌纖維母細胞。

周鈺翔說，團隊認為控制腎臟血管周細胞的記憶可以防止急性腎損傷進展至慢性腎臟病，這次動物實驗中，在小鼠發生急性腎損傷後十天內使用去甲基化藥物(5-azacytidine)治療，觀察六個月發現，甲基化藥物確實可阻止急性腎損傷後發展成慢性腎臟病。

周鈺翔表示，去甲基藥物本就有用於人體，主要是腫瘤治療，如血癌、肺癌或乳癌，將積極推動人體試驗，了解去甲基化藥物對於阻止急性腎損傷發展至慢性腎病成效，研判至少需耗時半年至一年以上時間才能看出療效，但強調一定比重新研發一種藥物更快。

這次台大醫院也領先全球首度發現，急性腎損傷血管周細胞基因找出Ybx2等四個轉錄因子，使血管周細胞在腎功能恢復後仍繼續保有與喪失穩定微血管記憶，未來有機會進一步成為新藥開發。

周鈺翔提醒，65歲以上的長者、糖尿病患、高血壓或慢性心衰竭及長期使用止痛藥者，都是容易形成慢性腎臟病的高風險族群，很多大型研究確實發現，服用大量強效止痛藥民眾都會傷害腎臟，呼籲減少強效止痛藥使用，需在醫師正確指導下使用，避免急性腎損傷發生。