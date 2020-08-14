快訊

人生側記／李登輝得享耆壽 全靠超強意志力與自律

三位俠女，揚起大風——胡金銓的武俠電影

紓困3.0卡關觀光怎麼辦？林佳龍：朝以緩濟急盼不斷炊

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部長林佳龍回應紓困3.0卡關一事說明，交通部目前朝向以緩濟急的方式，盤點所有資源及預算盡快補助，希望能夠延續，讓紓困2.0到3.0不會中斷。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍回應紓困3.0卡關一事說明，交通部目前朝向以緩濟急的方式，盤點所有資源及預算盡快補助，希望能夠延續，讓紓困2.0到3.0不會中斷。記者趙容萱／攝影

台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。與會的交通部長林佳龍在會前對針對攸關旅行業、運輸業等甚鉅紓困3.0在立法院臨時會停擺一事說明，國際疫情嚴峻，邊境仍有管制，所以對觀光旅遊業影響很大，期待立法院能早日審議通過救急，交通部目前朝向以緩濟急的方式，盤點所有資源及預算盡快補助，希望能夠延續，讓紓困2.0到3.0不會中斷。

中彰觀光圈產業交流座談會今天在霧峰議蘆會館舉行，交通部長林佳龍率觀光局副局長周廷彰等人與相關業者大會師，立委陳素月、黃秀芳、陳柏惟、莊競程與會，針對籌組觀光圈產業聯盟進行意見交流。

林佳龍說，疫情嚴峻，利用這個時期除了紓困與振興以外，最重要是做觀光業轉型，所以交通部透過觀光局13個風景區打造觀光圈與產業聯盟，在中部除了日月潭觀光圈，竹竹苗觀光圈，希望加速整合台中、彰化觀光產業。

林佳龍指出，今天最主要是針對台彰區域觀光聯盟籌組舉辦座談，盤點資源做設施改善，以利未來整合行銷，今天可以說是中彰觀光產業大會師，未來做觀光圈產業聯盟，提升在國際的競爭力。

中彰地區氣候宜人，被譽為最適宜居住的城市，轄內不僅有7個經典山城小鎮猶如珍珠閃閃發亮、八卦山脈豐富的淺山自然生態、梨山風景區壯闊的山林美景與泰雅原鄉文化、米其林必比登推薦的美食之都。

林佳龍致詞時說，防疫期間為觀光業轉型升級的契機，並從盤點資源、整備設施與整合行銷等三個面向，著手進行跨域合作，為開放國境後超前部署，參山處將扮演平台的角色，對接與整合地方政府及觀光產業公協會，打造中彰觀光圈產業聯盟。

林佳龍指出，配合Tourism 2030台灣觀光政策，將分4年編列預算，來推動區域觀光圈產業聯盟，凝聚業者共識並進行評估後，由政府來提供所需要的資源。

台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」，林佳龍與會。記者趙容萱／攝影
台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」，林佳龍與會。記者趙容萱／攝影

林佳龍 疫情 立法院 疫情紓困

延伸閱讀

徐永明300萬 檢排除為SOGO案賄款

這麼多人有300萬現金不電匯？杜紫宸：不信下級機關膽敢挑戰

徐永明300萬風波越演越烈 林佳龍喊告

蔡其昌相信林佳龍禁得起考驗

相關新聞

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

全球新冠肺炎似有升溫趨勢，台灣近日境外移入病例趨增，再度掀起口罩搶購潮。戴口罩防疫也要兼顧美感，「國家口罩隊」成員之一的中衛生產的特殊色口罩帶動潮流，也因太熱門讓民眾買不到而惹怨。今起又推出新色口罩，哪裡可以買到，一次報你知。

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天仍維持典型夏季的天氣型態，各地中午高溫炎熱，台北盆地中午高溫有...

外商菁英走遍台南街巷 小吃教主王浩一改寫被離職人生

走進王浩一的書房，工作桌後方黑板上，一條縱軸線劃分節奏明朗的月行程表，左邊是框列的會議，右邊則是私人的日常。

吳德榮：日本熱浪盤據 台灣天氣不穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨熱帶擾動因環境垂直風切大，結構更形鬆散，其殘...

遠航降落台中偏出跑道驚魂 運安會調查結果出爐

去年4月，遠東航空一架從澎湖飛往台中的班機，降落時突然左偏，造成機上逾70名旅客驚魂。國家運輸安全調查委員會今發布調查報...

又為高雄市長補選催票？ 高鐵宣布今晚再加開1南下列車

高雄市長補選投票將於明天登場，藍綠白三方陣營推估，這局投票率頂多五成。台灣高鐵公司前天就宣布，於今晚6時15分加開一班南...

領先全球！台大醫找出斬斷急性腎損傷變慢性腎臟病解藥

台灣號稱洗腎王國，慢性腎病治療更是長年健保單一疾病治療支出排行第一，台大醫院領先全球首度發現，即時給予急性腎損傷患者去甲...

紓困3.0卡關觀光怎麼辦？林佳龍：朝以緩濟急盼不斷炊

台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。與會的交通部長林佳龍在會前對針對攸關旅行業、運輸業...

五國簽署雙邊有機同等性互認協議 首筆有機訂單賣日本

我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，以及相互銷售到對方國家...

轟動90年代的妻子殺夫案後續如何？《追兇500天》即將揭曉

即將在myVideo播出的迷你劇集《追兇500天》，故事改編自台灣90年代轟動社會的真實女性犯罪事件。莫子儀飾演一名追查兇殺案的刑警郭偉強，查緝對象是看起來單純無害的少婦林美茹（小薰飾），而在郭偉強的敏銳察覺下，發現林美茹無害的外表背後，其實還裹著一層神秘面紗。

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

全球疫情持續升溫，搶購口罩的需求再度攀升，因應市場選購熱度，PChome 24h購物宣布將於8月15日晚上7點限量開賣「...

收到假三倍券怎麼辨識？銀行教店家做好基本功三步驟

雲林縣破獲三倍券偽造工廠取出250萬偽券及大批機具紙張，銀行今天教大家如何辨視偽券，並呼籲店家做好分辨的基本功，以免帶給...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。