紓困3.0卡關觀光怎麼辦？林佳龍：朝以緩濟急盼不斷炊

台中、彰化觀光業者今天在台中大會師，參與「中彰觀光圈產業交流座談會」。與會的交通部長林佳龍在會前對針對攸關旅行業、運輸業等甚鉅紓困3.0在立法院臨時會停擺一事說明，國際疫情嚴峻，邊境仍有管制，所以對觀光旅遊業影響很大，期待立法院能早日審議通過救急，交通部目前朝向以緩濟急的方式，盤點所有資源及預算盡快補助，希望能夠延續，讓紓困2.0到3.0不會中斷。

中彰觀光圈產業交流座談會今天在霧峰議蘆會館舉行，交通部長林佳龍率觀光局副局長周廷彰等人與相關業者大會師，立委陳素月、黃秀芳、陳柏惟、莊競程與會，針對籌組觀光圈產業聯盟進行意見交流。

林佳龍說，疫情嚴峻，利用這個時期除了紓困與振興以外，最重要是做觀光業轉型，所以交通部透過觀光局13個風景區打造觀光圈與產業聯盟，在中部除了日月潭觀光圈，竹竹苗觀光圈，希望加速整合台中、彰化觀光產業。

林佳龍指出，今天最主要是針對台彰區域觀光聯盟籌組舉辦座談，盤點資源做設施改善，以利未來整合行銷，今天可以說是中彰觀光產業大會師，未來做觀光圈產業聯盟，提升在國際的競爭力。

中彰地區氣候宜人，被譽為最適宜居住的城市，轄內不僅有7個經典山城小鎮猶如珍珠閃閃發亮、八卦山脈豐富的淺山自然生態、梨山風景區壯闊的山林美景與泰雅原鄉文化、米其林必比登推薦的美食之都。

林佳龍致詞時說，防疫期間為觀光業轉型升級的契機，並從盤點資源、整備設施與整合行銷等三個面向，著手進行跨域合作，為開放國境後超前部署，參山處將扮演平台的角色，對接與整合地方政府及觀光產業公協會，打造中彰觀光圈產業聯盟。