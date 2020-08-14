PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」
全球疫情持續升溫，搶購口罩的需求再度攀升，因應市場選購熱度，PChome 24h購物宣布將於8月15日晚上7點限量開賣「中衛」、「美德」兩大品牌口罩，皆以組合式販售，每組帳號限購買一次，限量售完為止，消費者可於購買完成後24小時內收到口罩商品，PChome 24h購物也將持續進貨上架口罩商品。
PChome 24h購物本次限量開賣的品項包括中衛醫療口罩－玩色系列（黑＋古銅）30片盒裝＋中衛酒精棉片＋減壓護套，售價514元；中衛醫療口罩－天空藍50片盒裝＋W博拭酒精濕紙巾＋減壓護套，售價524元；中衛醫療口罩－酷黑50片盒裝＋中衛酒精棉片＋減壓護套，售價554元；美德二級手術防護口罩（藍）50片盒裝 X 2盒，售價598元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言