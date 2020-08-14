PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

即將在myVideo播出的迷你劇集《追兇500天》，故事改編自台灣90年代轟動社會的真實女性犯罪事件。莫子儀飾演一名追查兇殺案的刑警郭偉強，查緝對象是看起來單純無害的少婦林美茹（小薰飾），而在郭偉強的敏銳察覺下，發現林美茹無害的外表背後，其實還裹著一層神秘面紗。

2020-08-14 12:29