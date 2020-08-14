搶口罩風再起 行政院喊話：倉儲裡還保持3億片以上
國內近日再度掀起排隊搶口罩的熱潮，行政院今則表示，政府倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩實名制3.0的預約系統。
全球新冠肺炎沒有趨緩趨勢，確診案例突破2000萬名，台灣近日境外移入病例也不少，加上前副總統陳建仁日前出席「新冠病毒政策對應研討會」時，曾提及國內口罩產能足夠，建議家中可備妥所需的口罩，約三個月存貨，「這是可行的」，也讓國內再度掀起盒裝口罩的搶購熱潮。
知名品牌如中衛、摩戴舒等一罩難求，網路難搶，實體店如屈臣氏、美廉社則因為限量販售也都引來排隊人潮。
對於國內排隊搶口罩風氣再起，行政院發言人丁怡銘受訪表示，口罩實名制數量夠，倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩3.0預約系統，不用刻意囤貨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言