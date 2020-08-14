搶口罩風再起 行政院喊話：倉儲裡還保持3億片以上

國內近日再度掀起排隊搶口罩的熱潮，行政院今則表示，政府倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩實名制3.0的預約系統。

全球新冠肺炎沒有趨緩趨勢，確診案例突破2000萬名，台灣近日境外移入病例也不少，加上前副總統陳建仁日前出席「新冠病毒政策對應研討會」時，曾提及國內口罩產能足夠，建議家中可備妥所需的口罩，約三個月存貨，「這是可行的」，也讓國內再度掀起盒裝口罩的搶購熱潮。

知名品牌如中衛、摩戴舒等一罩難求，網路難搶，實體店如屈臣氏、美廉社則因為限量販售也都引來排隊人潮。

對於國內排隊搶口罩風氣再起，行政院發言人丁怡銘受訪表示，口罩實名制數量夠，倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩3.0預約系統，不用刻意囤貨。