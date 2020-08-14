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2020爆款增值的寶物是什麼？鑑定專家秦嗣林力推「它」

撰文 / 黎允之

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經營當舖40年，人稱「秦老闆」的寶物鑑定專家秦嗣林眼光精準，經常從無數典當品中看到收藏投資的商機，而在大環境動盪的2020年，又有什麼經得起時間考驗、極具增值潛力的收藏品被秦老闆相中？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供
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秦老闆表示，「現在越來越多的投資者傾向穩定獲利且風險低的收藏品，就當今市場看來，酒類是一個很好的標的，獲利應該是可觀的。」而酒類投資，秦老闆首推素有「台灣水鑽石」之稱的金門高粱酒，其以得天獨厚的天然泉水依循古法純糧固態發酵釀製，裝瓶後仍會持續醇化、越陳越香的「活」酒特性，增值潛力高，是很好的投資標的。

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秦老闆近期相當看好由黑松公司於2020年以愛為名推出的「情定晶世金門高粱酒」。其選用坑道窖藏999天以上的56度陳高酒體特調，將愛情的酸甜苦辣透過前中後味層層堆疊，初入口的微辛、中後味的清雅微酸與甘草淡淡苦澀到尾韻的果甜香繚繞，口感醇厚，將愛情多樣的滋味表現地淋漓盡致，是首款以「愛情釀的酒」為概念推出的金門高粱酒，特調風味上十分具有獨特性。

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外觀設計上，「情定晶世金門高粱酒」為首款結合奧地利百年工藝精品品牌施華洛世奇水鑽的金高限定酒款，瓶蓋以圓形戒環造型鑲嵌25mm水鑽，是為最接近鑽石八心八箭切割面的頂級水鑽，具有高度折射深邃感，質地晶透無暇，璀璨耀眼如同夜空中最亮的天狼星，象徵愛情的堅貞與永恆。水鑽以極致工藝打造且鑲嵌尺寸市場少見，非常值得珍藏。

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「情定晶世金門高粱酒」，以愛為初衷，用情來調配，晶透的瓶身輔以新形襯線設計，容量特別以520ml代表我愛你，從酒體到外觀皆是愛的祝福、寓意深刻，在這動盪且一生只有一次的2020(愛你愛你)年，人與人情感更顯珍貴，首款以愛為名的限定酒款「情定晶世金門高粱酒」，別具紀念意義，收藏價值不容小覷，勢必掀起一波搶購熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／黑松 提供
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全台限量20,999瓶，每瓶皆有限量編號，即日起於各地區菸酒專賣店陸續販售，8/18（二）起於全台全家便利商店Fami Port預購，每組建議售價3,600元（實際販售日期與售價依各通路為主）

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