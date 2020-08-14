SOGO五星防疫餐料理競賽 獎金十萬

為迎接「防疫新生活」，遠東SOGO百貨舉辦「SOGO五星防疫餐線上料理競賽」，秉持五星（五心）防疫精神，鼓勵大家透過料理，以「用心、真心、安心、關心、貼心」五心，關懷自己與親友，讓「社交有距離、關懷無距離」。活動不分年齡、不分組別、沒有門檻，最高獎金10萬，報名還能抽人氣廚房家電，歡迎全民一起參加！

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，2020上半年疫情嚴峻，人與人的疏離感增加。隨著防疫新生活的展開，SOGO舉辦創意料理線上競賽，讓大家可以拿出這段期間，宅在家裡的料理真功夫，重新溫暖自己也關懷親友，讓人的感情重新凝聚在一起。

SOGO董事長黃晴雯邀請全民參加「SOGO五星防疫餐」線上料理競賽。 圖／SOGO 提供

「SOGO五星防疫餐線上料理競賽」是由遠東SOGO百貨、太平洋崇光文教基金會主辦，全民健康基金會、香格里拉台北遠東國際大飯店協辦。活動邀請全民成為以鍋鏟代筆的歷史學家，用自煮料理來記錄疫情與後疫情時代，料理走向小而美、創意自煮的餐飲文化變遷！

無論是西餐、中餐、創意料理、日常料理、冷凍食品創意改裝…等，都歡迎6-99歲的社會大眾，秀出獨一無二的真功夫。6歲以下幼童及100歲以上長者，請務必在親友安全陪伴下組隊報名。即日起至9月15日透過網路報名、在家料理，就有機會抱回最高10萬獎金，及超高人氣廚房家電！。

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報名時間即日起～9/15(二) 報名就抽人氣廚房家電！越早報名中獎機率越高喔！