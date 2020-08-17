租屋族的痛就交給BRITA濾菌龍頭式濾水器，方便省錢又安心

租屋族在外討生活，居住環境與品質總有不少「痛點」，像是隔音差、遇到壞房東、不好的室友等等。根據udn的街訪，有七成民眾認為最困擾的是日常生活中的「喝水」問題，像是有民眾表示自己不敢喝生水，因為擔心住宅的管線老舊生鏽，或是屋主沒有定期清洗水塔，也有民眾認為水喝起來總是會有怪味道，就算煮過的自來水也不敢飲用。但生活中飲水的消耗量大，買瓶裝水是一筆不小的開銷，尤其是住在沒電梯的老公寓，頻繁地買水、搬水就像是酷刑，堆滿的寶特瓶不僅不環保，回收也是麻煩又占空間。沒有好水可飲用，難道租屋族就只能選擇「忍」？

飲水、用水都必須追求安全健康，但是專業濾水器價格昂貴，租屋的小資族不見得負擔得起，且許多房東不允許在屋內鑽孔或更改裝潢，就連安裝都成問題；就算忍痛砸錢安裝，退租搬家還得再拆，又得花錢費工。這些用水的困擾其實不只是租屋族的痛，如果居住在屋齡長的老房子，或是住宅管委會、自建住宅沒有確實執行定期清洗水塔，也一樣水質堪憂。

現代人講求生活品質，即使上班、打工很辛苦，對於水質也不該將就。BRITA除了有方便好用的濾水壺之外，也推出安裝簡易、過濾功能更強化的On Tap濾菌龍頭式濾水器，堪稱「租屋淨水神器」，讓租屋族打開水龍頭就能喝到好水，無痛升級，健康加分。

BRITA濾菌龍頭式濾水器免鑽孔、免施工，只要用10元硬幣，無需男友或工具人，連女生都可以輕鬆DIY安裝。內附多種轉接頭可適用多數水龍頭不用擔心和租屋處不相符；除了可以直接生飲的過濾水還有多功能的其他兩種出水方式：包含花灑自來水、水柱自來水，可針對不同用水需求隨時做更換，無形中幫租屋族省下不少水費。濾水功能方面更不用說，它具備0.1微米超濾中空絲膜可濾除99.99%細菌，高密度活性碳與離子交換纖維可濾除氯氣、影響口味和氣味的有害物質、農藥、環境賀爾蒙與化學藥劑、重金屬等，並設有濾水量倒數顯示器，不用擔心忙到忘記更換濾芯，隨時打開水龍頭就有好水可用，過濾後的水喝起來完全沒有怪味，且口感更佳更安心。BRITA濾菌龍頭式濾水器提供租屋族喝水解法，無痛升級就能擁有健康好水。

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