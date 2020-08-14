到超市買豆腐 每盒都有洞 「奧客別再玩戳戳樂好嗎？」

到超市買菜，很多人都會精打細算，甚至有人會用手指東戳西捏，確認食物新鮮度，但這種行為恐怕造成店家和其他客人的困擾。有位女網友在超市買豆腐，連拿數盒豆腐,卻發現都疑似被人用手指戳洞，讓她忍不住爆氣。

原PO在「我愛全聯-好物老實說」臉書社團PO文，看到架上的好多盒水豆腐被人戳洞。她非常無言：「豆腐戳戳樂嗎？還戳3盒，第1盒1個洞，第2盒2個洞，第3盒4個洞...」

不少網友認為應該是小孩子惡作劇，「看過小孩戳魚戳肉戳豆腐...家長根本忽視的」、「我還看過戳西瓜的，戳超多洞...」、「我家的小屁孩也戳破過...媽媽買下來，從此拒絕帶他去賣場超商」、「我兒子讓我買過三盒破雞蛋！」。

有網友認為不一定是小孩，很多大人也習慣不佳，「我看過國中生一群在那戳...店員也很無奈。」、「我遇到一位太太戳肉，很不客氣告訴她，妳每盒這樣戳別人怎麼買，她就沒有再戳了...可能有些人習慣很差，欠缺提醒。」

也有網友建議要抓兇手，「應該叫店員把監視器畫面找出來，下回看到兇手叫他們賠...」。也有人曾經制止過別人亂戳食物，「我都直接大喊，那誰家的小孩在那亂戳，媽媽爸爸請拿去結帳喔！不然我現在就報警！」。