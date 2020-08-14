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「媽媽手」不是媽媽專屬 這類人也有機會罹患該疾病

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成大醫院骨科部腕關節專科楊岱樺醫師表示，「媽媽手」是大拇指根部近手腕處的肌腱滑膜發炎和支持帶增厚壓迫肌腱造成的慢性肌腱發炎。圖／成大醫院提供
成大醫院骨科部腕關節專科楊岱樺醫師表示，「媽媽手」是大拇指根部近手腕處的肌腱滑膜發炎和支持帶增厚壓迫肌腱造成的慢性肌腱發炎。圖／成大醫院提供

許多辛勤做家事的女性常罹患俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症，不過，醫師指出，「媽媽手」不只媽媽專屬，因照顧小孩需頻繁抓握和扭擰，即使爸爸也會有「媽媽手」，其他像辦公族因長期用滑鼠鍵盤，過度伸展大拇指及手腕，以及裝修工人等，也都易罹患「媽媽手」。

成大醫院骨科部腕關節專科楊岱樺醫師表示，「媽媽手」是大拇指根部近手腕處的肌腱滑膜發炎和支持帶增厚壓迫肌腱造成的慢性肌腱發炎，讓肌腱無法順利滑動，引發大拇指和手腕的疼痛、無力、卡住，嚴重時會造成拇指肌腱粘黏而無法靈活動作。

阿珍和丈夫平時白天上班，晚上輪流顧5個月大的小孩，剛開始她忍痛抱小孩餵奶，以為只是太累，但不舒服的狀況越來越嚴重，疼痛超過1個月，就醫前1周更因手腕刺痛瞬間無力，不小心摔碎碗盤，經檢查診斷為「媽媽手」。

楊岱樺表示，這種狹窄性肌腱滑膜炎一般都屬緩慢累積發生，常發生在不斷重複搓抹布、炒菜、切菜、洗衣和拖地等動作的婦女，造成手臂肌肉和筋膜過度使用，又無法適度休息導致，所以又稱「媽媽手」。傳統會先以藥物治療、改變姿勢、護具休息與持續復健物理治療為主，偶爾搭配少量的類固醇注射來紓緩病⼈的發炎症狀；仍未見改善或反覆發作，會建議病人施行腱鞘切開手術治療。

楊岱樺說，在家可以簡單自我檢測「媽媽手」的「芬可斯坦測驗」，將大拇指彎曲包覆在4指內做握拳動作，再將手腕向小指側方向偏移，若大拇指根部很疼痛，甚至無法做此動作，媽媽手的機率就很大，應盡速就醫。

肌腱 復健

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