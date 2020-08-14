遠航降落台中偏出跑道驚魂 運安會調查結果出爐

去年4月，遠東航空一架從澎湖飛往台中的班機，降落時突然左偏，造成機上逾70名旅客驚魂。國家運輸安全調查委員會今發布調查報告，可能與飛航組員操作不慎有關。

運安會說，去年4月20日，遠航一架ATR72-600型客機，國籍標誌及登記號碼B-28082，航班編號FE3060，由澎湖馬公機場起飛，目的地為台中清泉崗機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各一人，客艙組員兩人及乘客72人，共計76人。

運安會說，該機準備進場時，發現航道前方及清泉崗機場上空有雷雨，並目視前方有閃電，但因可目視地面，認為能見度應尚可而繼續進場，於36跑道進場落地過程中偏出跑道，航機及跑道設施未受損，機上人員平安。

運安會說，在可能肇因有關調查發現，飛航組員落地前未完全修正航機左偏現象，仰轉時未目視中心線且未重飛而落於跑道左側。另外，飛航組員落地未使用濕滑跑道落地技巧，觸地後亦未適切修正航機左偏趨勢而偏出跑道。

針對與風險有關調查發現，運安會說，遠航組員資源管理訓練及考核，未能有效達成該訓練之目標，影響飛航組員於飛航中對相關風險、威脅評估、狀況警覺及溝通決策之能力。另外台中機場跑道無中心線燈及跑道道面排水功能不良，影響航機於不良天候時之落地操作。

儘管遠航已經倒閉，運安會仍對遠航提出安全改善建議。包含加強飛航組員濕滑／汙染跑道落地之操作訓練；檢視組員資源管理之訓練及考核內容，以有效預防飛航中可能遭遇之風險及威脅；檢視相關手冊中與濕滑／汙染跑道相關內容之完整性。

運安會建議交通部民航局，督導航空公司加強飛航組員濕滑／汙染跑道落地之操作訓練。同時督導航空公司落實組員資源管理之訓練及考核，以有效預防飛航中可能遭遇之風險及威脅。