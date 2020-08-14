屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

全球新冠肺炎似有升溫趨勢，台灣近日境外移入病例趨增，再度掀起口罩搶購潮。戴口罩防疫也要兼顧美感，「國家口罩隊」成員之一的中衛生產的特殊色口罩帶動潮流，也因太熱門讓民眾買不到而惹怨。今起又推出新色口罩，哪裡可以買到，一次報你知。

中衛今推出新色「月河藍」和「潮橘」兩款口罩，官網公布可在連鎖藥妝店屈臣氏、康是美購買。販售須知如下：

●屈臣氏

訂於今（14）日上午10:30發放號碼牌，11時開始販售，領到號碼牌者務必於中午12點前完成結帳，否則視為棄權。

每人限領一張號碼牌，限購一組，認牌不認人。口罩採組合包式販售，顏色搭配為「潮橘」、「月河藍」、「黑+軍綠」各5片，每分店配額60組。

●康是美

14日全台各門市開賣，每人每發票限購一袋。但依中衛官網公布的店家資訊，有民眾前往購買，卻被告知須於明日於網路購買。記者去電康是美查詢，獲得回應今日會進貨袋裝產品，但各店進貨時間不定。

線上購物訂於15日上午11時開始販售。採每色5片裝一組出售，售價69元。

特殊色口罩引發潮流，也因為搶購不易招惹民怨，有人抱怨「很難買、非常難買」、「看的到，摸不到，完全放棄」、「拚命廣告洗版，可是明明買不到，真不知道這是什麼行銷概念」。

抱怨歸抱怨，今日新色開賣，一早仍有民眾前往排隊搶購，網友現場回報「06：00就有人員在門市前面排隊了」、「排到警察來勸導插隊的人」，面對口罩的搶購風，有網友哀怨表示「我不需要什麼彩色口罩，只要還我以前好市多的200入才200多元的中衛口罩」。