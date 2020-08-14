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要讓釋迦後熟變軟可食 專家說這些事情不能做

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
台東釋迦上市。圖／台東農改場提供
台東釋迦上市。圖／台東農改場提供

台東地區釋迦上市了，每年7月是釋迦夏期果開始生產的時節，釋迦果肉香甜、柔軟且含有豐富的鈣、鐵、磷、鋅等礦物質，品質佳營養豐富，消費者選購時可以挑選外觀圓整，鱗目大且為綠色或黃綠，鱗溝已開展的果實，不可放冰箱、不用塑膠袋保鮮膜包覆，在室溫下等待後熟變軟後方可食用。

台東區農業改良場提醒，果實買回去後需放置於室溫下後熟，因釋迦果實不耐低溫冷藏，所以在果實未軟熟前不可以放在冰箱內，以免果實發生寒害，造成生理障害無法軟熟。

釋迦後熟溫度需在15℃以上，放在20℃下約4天可軟熟，30℃約2天即軟熟，高於40℃果實會有硬殼不利後熟。

另外，因釋迦果實呼吸率高，未軟熟前也不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝，以免因果實在袋內呼吸產生大量的二氧化碳，造成果實無氧窒息，而無法軟熟；保鮮膜包裹的果實更容易因缺氧，致使果實行無氧呼吸，也會使果實無法正常的軟熟，甚至產生異味。

台東場表示，釋迦軟熟的判斷標準，可以從果梗處按壓，可輕易用雙手對半剝開時為最佳品嘗時刻，撥開的釋迦可用湯匙挖取品嘗。果肉呈綿綿乳白色時最好吃，當果肉呈「水水」透明狀時，表示軟熟度太高，口感與風味會降低。

若軟熟果如未能立即食用，可置於冰箱中冷藏或冷凍，果肉更清涼香甜，風味更佳。

用手輕按壓蒂頭，可分辨是否已經軟熟可食。圖／台東農改場提供
用手輕按壓蒂頭，可分辨是否已經軟熟可食。圖／台東農改場提供

冰箱 台東

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