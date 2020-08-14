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又為高雄市長補選催票？ 高鐵宣布今晚再加開1南下列車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布今晚再加開一班南下加班車。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司宣布今晚再加開一班南下加班車。圖／台灣高鐵公司提供

高雄市長補選投票將於明天登場，藍綠白三方陣營推估，這局投票率頂多五成。台灣高鐵公司前天就宣布，於今晚6時15分加開一班南下各站停靠列車，今天再宣布，經檢視旅客訂位狀況，為服務旅客，晚間7時15分再加開一班南下各站停靠列車。由於時機敏感，仍被外界視為「催票列車」。

對此，高鐵在宣布今晚加開第一班南下列車時曾向本報表示，公司是依照運能與訂位狀況判斷市場有需求才加開，像是過去5月天跨年演唱會、台灣燈會等大型活動都曾有加開列車的例子。疫情過後，確實運量回升不少，不只這一周，前兩周也有加開列車，外界無須過多解讀。

高鐵昨也發布新聞稿表示，本周有四個個時段訂位較為踴躍，分別是今上午7時至9時以及晚間5時至時間之南下車次，以及明天上午7時至9時間南下車次。北上熱銷時段則為後天周日下午3時至晚間8時車次。據了解上述時段載客率都超過七成。

台灣高鐵公司今晚再度加開的班次，為南下8827車次，晚間7時15分自南港站發車，9時50分抵達左營站，各站停靠、全車自由座，商務車廂除外。

台灣高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

台灣高鐵說，配合防疫新生活運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

列車 高鐵 社交距離

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