彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天仍維持典型夏季的天氣型態，各地中午高溫炎熱，台北盆地中午高溫有36-37度的機會，其他地方則是32-35度，不過午後雷陣雨可能會逐步增加，全台有對流性雷陣雨發展的強度及空間均會顯著增多，尤其是周末期間。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，曾經支持第8號熱帶性低氣壓發展的東風波，是屬於中低層的天氣現象，因此當熱低8號發展時，在高層氣流分析中環流很不明顯。東風波主要影響今明兩天的天氣，午後對流可能會持續久一些。

彭啟明說，過去幾天，太平洋上空很熱鬧，曾出現同時三個低壓系統，過去兩個已經成為颱風而消散，而在日本南方海域也有一個熱帶性低氣壓，在太平洋高壓環伺的條件下，竟然還能發展，但過去兩天已經減弱消散，逐漸成為低壓，甚至目前已經成為在高壓南方的一個類似東風波動的水氣，今明兩天接近台灣附近。

彭啟明說，預期今天開始到周末要留意台灣附近水氣稍多，午後雷陣雨將顯著增加，不只靠山區，也會延伸到平地。午後雷陣雨較多就是周五周六這兩天，周日之後水氣漸減少，午後雷陣雨轉為靠山區為主。

彭啟明表示，目前高壓中心大約在日本附近，日本各地的天氣穩定，讓日本的天氣異常的穩定炎熱，過去幾天因為熱，讓許多日本人有顯著的熱中症(熱傷害)的人口激增，每個地區的氣候條件不同，因此對於適應熱的人體感受條件也差很多，預期也都還會持續一陣子。

大致上未來一周西太平洋的大氣環流仍較穩定，台灣附近的天氣也在高壓環流下，會是較為穩定炎熱的天氣型態。

彭啟明說，下一波仍要留意整個西太平洋高壓與西南季風的配置，是否有機會有季風低壓發展的機會，預期類似的天氣將至少維持7至10天。8、9月本來就是颱風的好發期，各種活動在這時候本來就較容易有變數，務必要好好把握可以明確掌握的穩定天氣。