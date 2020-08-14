吳德榮：日本熱浪盤據 台灣天氣不穩定

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨紅外線雲圖顯示，熱帶擾動殘餘雲系已在釣魚台附近海面（左圖）。最新歐洲中期預報中心模式模擬19日20時高空圖（右圖）顯示，中層太平洋高壓中心大約在日本附近盤據。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
今晨紅外線雲圖顯示，熱帶擾動殘餘雲系已在釣魚台附近海面（左圖）。最新歐洲中期預報中心模式模擬19日20時高空圖（右圖）顯示，中層太平洋高壓中心大約在日本附近盤據。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨熱帶擾動因環境垂直風切大，結構更形鬆散，其殘餘雲系已在釣魚台附近海面，繼續消散、對台灣不致產生影響。

今天各地晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，有大、豪雨及大雷雨發生機率，注意防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。

南方水氣漸增，恆春半島及花東偶有零星短暫雨的機率。今天北部24至36度、中部23至36度、南部23至35度、東部23至36度。

他表示，未來一周中層太平洋高壓中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的乾熱氣團，盤據日本的熱浪未見舒緩。而台灣則是在中層太平洋高壓的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。

他說，周六至下周四各地為晴朗炎熱，最高溫約36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，中午前後仍要防曬、防中暑。

午後山區對流旺盛，並擴及部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率。南方水氣多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。

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