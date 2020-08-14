尊重原民文化 雅美族可無限次改名

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，即家庭內長子女出生命名後，直系血親尊親屬要隨同改名為該子女的名字，並冠上輩分稱謂。圖／聯合報系資料照片
雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，即家庭內長子女出生命名後，直系血親尊親屬要隨同改名為該子女的名字，並冠上輩分稱謂。圖／聯合報系資料照片

依據內政部的「姓名條例」規範，我國國民最多僅能改名三次。此一規範對於採「親隨子名制」、得隨子孫的出生改名的雅美族來說，是對其傳統文化的不尊重。原民會昨預告「姓名條例第九條解釋令」草案，擬讓雅美族人變更傳統名字，不受姓名條例規定次數限制。這是繼原住民得依文化慣俗登記名字以後，傳統名字登記制度的最大變革。

原民會表示，雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，也就是家庭內長子女出生命名後，直系血親尊親屬要隨同改名為該子女的名字，並冠上輩分稱謂。

此一「親隨子名制」，包括了「親隨子名」和「祖隨孫名」。以雅美族作家夏曼．藍波安為例，夏曼（Syaman）是雅美語「父親」之意，藍波安則是這位作家長子的名字。夏曼．藍波安意為「藍波安的父親」。如果藍波安有了孩子某某，夏曼．藍波安就得改名為夏本（Siapen，祖父之意）．某某，意為「某某的祖父」。

依此推算，雅美族人從單身、為人父母到為人祖父母，至少會有三個名字，需改名兩次。若長子女不幸去世，雅美族父母就得改成第二個孩子的名字；若不幸獨子或獨女過世，還須要改回未當父母前原來的名字。雅美族人除非一生單身、不育子女，否則會隨子嗣出生，不斷面臨階段性改名的需要。

原住民 傳統文化 內政部

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